Ali Öztunç ‘Üç çocuk hayal oldu’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 2020 yılında Türkiye’de 1 milyon 113 bin canlı bebek doğduğunu kaydetti. Doğurganlık hızının bir önceki yıla oranla 1,88’den 1,76’ya gerilediğini söyleyen Öztunç, bu sayının 2000’li yılların başında 2,38, 2010 yılında da 2,08 düzeyinde bulunduğunu belirtti. Öztunç, “Doğurganlık hızı neredeyse 2000’li yılların yarısına geriledi” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, pandeminin ağırlaştırdığı ekonomik krizin etkisiyle vatandaşın çocuk yapmaya korktuğunu, AKP iktidarında vatandaşın gelecek endişesi yaşadığını, “Tayip Erdoğan’ın vatandaşa en az üç çocuk telkini pandemi ile birlikte derinleşen ekonomik krize takıldı” dedi.

NUFUS ARTIŞI DÜŞÜYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, “Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızının da 2020 yılında binde 13,3’e kadar gerilediğini, 2019 yılına göre 1 puan azalan, bu oran da 2000’li yılların başında binde 18,6 civarındaydı” dedi.

YOKSULLUK GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Pandemiyle birlikte yoksulluğun iyice derinleştiğini söyleyen Öztunç, resmi olarak 4 milyon 236 bin kişinin, geniş anlamda da 9 milyon 200 bin kişinin işsiz olduğu olduğunu kaydetti. Öztunç, Bu yıl ocak-mart döneminde 125 bin 85 kişi tüketici kredisi borcunu, 113 bin 101 kişi de kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verildiğini ve intiharların arttığını ifade etti.

BAKABİLECEK KADAR ÇOCUK YAPILMALI

Tayip Erdoğan’ın her ortamda en az üç çocuk dediğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, “Ekonomik tahribatının iyice gün yüzüne çıktığı, her gün intiharların yaşandığı yoksulluğun insanların iliklerine kadar işlediği bir ülkede insanları çocuk yapmaya teşvik etmek, Türkiye gerçeklerinden bihaber olmaktır. Saray’ın penceresinden bakan Erdoğan, halkın gerçeklerinden kopuk halde yaşıyor. Sağlıklı, varlıklı, eğitimli, işi olan bir toplum istiyorsak herkes bakabileceği kadar çocuk yapmalıdır” dedi.