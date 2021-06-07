Atom karınca, Çağlayanceritli öğrenciler için harekete geçti!

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçesinde bulunan Düzbağ İlkokul ve Ortaokulu, yeniden yapılmak üzere yıkıldı. Ancak aradan geçen zamana rağmen okulun yeniden yapımına başlanmadı.

Okulların gelecek yıl faaliyete geçip geçemeyeceğine dair bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmazken, büyük mağduriyet yaşayan öğrenci ve ailelerin sessizlik karşısında endişeleri artmış durumda.

Çağlayanceritli hemşerilerinin okul sorununu yakından takibe alan Atom Karınca Ali Öztunç, konuyu Ankara’da Meclis gündemine taşıyarak kamuoyu adına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yazılı olarak yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırladı.

Öztunç’un Bakan Selçuk’tan yanıt beklediği 3 temel soru şu şekilde;

- Yıkılan Düzbağ Yeşiloba İlk ve ortaokulunun yapımına ne zaman başlanacaktır?

- Bu okullar 2021-2022 eğitim öğretim yılına yetişebilecek midir?

- Bu okullar eğer 2021-2022 öğretim yılına yetişmeyecek ise buradaki öğrencilerin akıbeti konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz?