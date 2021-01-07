Atom karınca memleketlisinin “sulu tarım” talebini meclis’e getirdi!

Atom Karınca Ali Öztunç, memleketlisi için Başkent’te harekete geçti.

Sultan Korusu mahallelerinde yaşayan vatandaşların Ayderesi mevkiinden geçen dere ile ilgili gölet yapılsın talebini Meclis’e getiren Öztunç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yazılı olarak cevaplandırması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Kahramanmaraş Elbistan ilçemiz sınırları içinde bulunan Sultan Korusu mahallelerinin olduğu bölgede ayderesi mevkiindeki vadiden geçen dere, yazın eriyen karlar sebebiyle çok yüksek bir debide akmaktadır. Yöre halkı, bu vadide bir gölet oluşturulmasıyla birlikte bu sayede on mahallenin 80.000 dönümlük arazisinde sulu tarım yapılması imkânının doğacağını ifade etmektedir. Sultan Korusu mahallelerinin bu yöndeki talepleri yetkili makamlar nezdinde yanıtsız kalmıştır.” İfadelerini kullandı.

Öztunç’un Bakan Pakdemirli’den yanıt beklediği sorular ise aynen şu şekilde;

1- Bu bölgede gölet yapılması ile ilgili yöre halkının taleplerine tatmin edici bir cevap neden verilmemektedir?

2- Bu bölgeye gölet yapılması ile ilgili herhangi bir fizibilite çalışması yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonuçları nedir? Yapılmamış ise, söylendiği gibi 80.000 dönüm arazi sulu tarıma geçecekse neden çalışma yapılmamıştır?

3- Bu bölgede gölet yapılması konusunda bir çalışmanız olacak mıdır?