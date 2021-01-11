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Bahçeli, ‘Kılıçdaroğlu milli iradeye savaş açmıştır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gündeme dair son dakika açıklamaları geldi. Bahçeli'nin açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun çirkin ifadelerine sert tepki vardı.

Bahçeli, ‘Kılıçdaroğlu milli iradeye savaş açmıştır’

Bahçeli, ‘Kılıçdaroğlu milli iradeye savaş açmıştır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gündeme dair son dakika açıklamaları geldi. Bahçeli'nin açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun çirkin ifadelerine sert tepki vardı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:39
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MHP lideri yapılan açıklamaların suçluyu koruma mahiyetinde olduğunu belirtirken "Milli iradeye savaş açmak" olarak niteledi.

Kılıçdaroğlu'nun Canan Kaftancıoğlu açıklamaları ve Başken Erdoğan'a (Sözde Cumhurbaşkanı) ifadesini kullanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı son dakika açıklamasında "CHP'nin ve İYİ Partinin itirazları suç ve suçluyu koruma mahiyetindeir. Teröre yardım ve yataklık olarak ele alınmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na "Sözde" diyen CHP Genel Başkanı hukuk ve milli iradeye savaş açmıştır" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN BAŞKANINA SAYGI, KENDİ BAŞKANINA HAKARET!

Bahçeli açıklamalarına şöyle devam etti; ABD'nin seçilmiş Başkanı'na ve seçim sonuçlarına saygı duyan, ama Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na sözde diyen CHP Genel Başkanı'nın hukuka ve milli iradeye savaş açması kendisini bekleyen makus sondan da asla kurtaramayacaktır.

"BU MİLLİ EGEMENLİK İLKELERİNE HÜRMETSİZLİK, HIYANETTİR"

Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir.

"HDP 6-8 EKİMİN BEDELİNİ KANUN ÖNÜNDE ÖDEMELİDİR"

HDP, 6-8 Ekim olaylarının, hendek terörünün ve bölücülüğe mihmandarlık yapmanın bedelini kanun, millet ve tarih önünde ödemelidir."

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