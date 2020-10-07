Başkan Erdoğan'dan Kuveyt'e ziyaret!

Gündemde bölgesel sorunlar ve önemli maddeler vardı. Son olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların da görüşmede gündeme gediği öngörülüyor.

TUR SAAT 09.40'TA ESENBOĞA'DAN HAVALANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak 'TUR' saat 09.40'ta Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. İki ülkeyi kapsayan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer uğurladı.

EMİR'E TAZİYELERİNİ İLETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.15'te Kuveyt'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emirlik Havalimanı'na gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşen Erdoğan, taziyelerini iletti.

Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkiler ele alındı ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunDU.

ERDOĞAN KUVEYT'TEN AYRILDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 13.10'da Katar'a gitmek üzere Kuveyt'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emirlik Havalimanı'ndan, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Katar'a gitti.

SONRAKİ DURAĞI KATAR

Katar ziyaretinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye ile Katar arasında mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkânlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.