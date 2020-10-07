Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sağlık-Sen, sağlıkta şiddet raporunu açıkladı
Sağlık-Sen, sağlıkta şiddet raporunu açıkladı
Sanko Park, Gaziantep’te Tse’den Belge Alan İlk Avm
Sanko Park, Gaziantep’te Tse’den Belge...
SANKO Üniversitesi Shmyo Öğrenci Oryantasyon Programı
SANKO Üniversitesi Shmyo Öğrenci Oryantasyon...
Deva Partisi’nden Vali Ömer Faruk Coşkun’a ziyaret
Deva Partisi’nden Vali Ömer Faruk...
Baca Temizliğine Dikkat
Baca Temizliğine Dikkat
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Başkan Erdoğan'dan Kuveyt'e ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah'a taziyelerini iletmek, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında konuşmak üzere Kuveyt'e geldi.

Başkan Erdoğan'dan Kuveyt'e ziyaret!

Başkan Erdoğan'dan Kuveyt'e ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah'a taziyelerini iletmek, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında konuşmak üzere Kuveyt'e geldi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:28

Gündemde bölgesel sorunlar ve önemli maddeler vardı. Son olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların da görüşmede gündeme gediği öngörülüyor.

TUR SAAT 09.40'TA ESENBOĞA'DAN HAVALANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak 'TUR' saat 09.40'ta Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. İki ülkeyi kapsayan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer uğurladı.

EMİR'E TAZİYELERİNİ İLETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.15'te Kuveyt'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emirlik Havalimanı'na gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşen Erdoğan, taziyelerini iletti.

Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkiler ele alındı ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunDU.

ERDOĞAN KUVEYT'TEN AYRILDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 13.10'da Katar'a gitmek üzere Kuveyt'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emirlik Havalimanı'ndan, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Katar'a gitti.

SONRAKİ DURAĞI KATAR

Katar ziyaretinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye ile Katar arasında mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkânlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

Son Güncelleme: 07.10.2020 16:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Özdemir’e önemli görev
Ahmet Özdemir’e önemli görev
Davutoğlu, Kahramanmaraş’tan iktidara yüklendi
Davutoğlu, Kahramanmaraş’tan iktidara yüklendi
MHP'den CHP'ye yaylım ateşi
MHP'den CHP'ye yaylım ateşi
Başkan Erdoğan'dan kredi derecelendirme kuruluşlarına sert tepki
Başkan Erdoğan'dan kredi derecelendirme kuruluşlarına sert tepki
İYİ Parti’den kamu kurumlarına ziyaret
İYİ Parti’den kamu kurumlarına ziyaret

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber