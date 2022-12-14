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BBP Kahramanmaraş Kadın Kolları Kuruldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kahramanmaraş kadın kolları kurularak ilk toplantısını gerçekleştirdi.

BBP Kahramanmaraş Kadın Kolları Kuruldu

BBP Kahramanmaraş Kadın Kolları Kuruldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kahramanmaraş kadın kolları kurularak ilk toplantısını gerçekleştirdi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 11:25

Kadın kolları il başkanı Esma Ergüven, BBP il başkanı Nedat Türk’ün katılımıyla düzenlediği basın toplantısında kimseden icazet almadan istişare ve meşveret üzerine kararlarını alan, doğru kimden gelirse gelsin yanında, yanlış kimden gelirse gelsin karşısında durduklarını ifade etti.

Ergüven, otuz yıl önce sisteme dahil bir parti olarak değil, sisteme alternatif bir fikir ve misyon hareketi olarak şehit liderimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu önderliğinde ve bir avuç serdengeçti tarafından kurulan partidir. Milli mutabakat çizgisini asla bozmadan yüce Allah’ın birliği ve Peygamber efendimiz (SAV) min risale dışında tartışmayacağımız hiçbir şey yoktur, diyen gerçek bir dava hareketidir. Liderini kaybetmenin üzüntüsü ama onurunu kaybetmemiş olmanın gurur ile bugün Büyük Birlik Partisi Kahramanmaraş kadın kolları il teşkitamızı kurduğumuzu ilan etmek ve yönetimimizi tanıtmak amacıyla buradayız.

Büyük Birlik Partisi Kahramanmaraş il kadın kolları resmen kurulmuş durumdadır.

Türkistan da hoca Ahmet Yesevi Hz. başlatmış olduğu ve ateşini yaktığı iman ocağından çıralar alarak Anadolu’muza akıp gelen alperenlerin, derviş gazilerin, eliyle Anadolu’muzda şahı Nakşibendilerin, Abdulkadir Geylanilerin, Yunusların, Mevlanaların, Hacı Bektaşi velilerin, Hacı Bayram velilerin ellerinden ellerine taşınarak getirilen teşkilatlarımızda şekillenen o iman ateşinin son ocağı olarak o imanı tutuşturacağız.

Kapısını çalmadığımız hiç kimse kalmayacak. Partimiz ve Cumhur ittifakımız için hızla çalışacağız. Şehit liderimizin bize bırakmış olduğu bayrağı genel başkanımız Mustafa Destici önderliğinde ileriye taşımak için her türlü fedakarlığa katlanacağız. Zorlu bir yolda mücadele etmek için il başkanımız Nedat Türk, yönetimi ve üyeleri ile hep birlikte mücadelemizin son noktasına kadar gideceğiz.

Bugün burada bize destek vermek adına katılım sağlayan, il başkanımız Nedat Türk, yönetimi ve üyelerine teşekkür ederim. Birlikte büyük zaferlerin peşinden koşmak için kol kola verdiğimiz bu uğurda bize güvenen, inanan halkımızın inancını asla kırmadan, haklarını savunarak yolumuza devam edeceğiz.

Büyük Birlik Partisi İl başkanı Av. Nedat Türk, yeni kurulan il kadın kollarımıza çıktıkları bu yolda başarılarının devamını dilerim. Merhum liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun davasını birlikte taşımaktan gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki önümüzde zorlu süreçler ve mücadeleler olacaktır. Bizler, sağlam ve emin adımlarla bu süreçlerin üstesinden gelmeyi başaracağız. Milletimizin bize olan desteği ve güveniyle yolumuza devam edeceğiz.

Büyük Birlik Partisi Kahramanmaraş Onikişubat kadın kolları başkanı Selver Karaoğlan, Dulkadiroğlu kadın kolları başkanı Songül Zülkarinoğlu olarak belirlendi.

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BBP Kahramanmaraş Kadın Kolları Kuruldu
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