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CHP’li Öztunç, Sırada Katar’a Satılacak Ne Var

Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesi Katar'a satıldı. Peki, Borsa İstanbul Katar’a hangi gerekçe ile ve ne kadar bedelle satıldı? Getirisi ve stratejik önemi oldukça yüksek olan birçok kurumun, başka bir ülkenin eline bırakılması ne kadar doğru? CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, vicdanları rahatsız eden ve ülkenin geleceği bakımından endişe yaratan toplu hisse satışının tüm detaylarının kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılması adına, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

CHP’li Öztunç, Sırada Katar’a Satılacak Ne Var

CHP’li Öztunç, Sırada Katar’a Satılacak Ne Var

Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesi Katar'a satıldı. Peki, Borsa İstanbul Katar’a hangi gerekçe ile ve ne kadar bedelle satıldı? Getirisi ve stratejik önemi oldukça yüksek olan birçok kurumun, başka bir ülkenin eline bırakılması ne kadar doğru? CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, vicdanları rahatsız eden ve ülkenin geleceği bakımından endişe yaratan toplu hisse satışının tüm detaylarının kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılması adına, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

27 Kasım 2020 Cuma 16:25
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Kamusal bir varlık olan Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payı, kamuoyuna açıklanmayan bir bedelle Katarlıların eline geçti.

Varlık Fonu’nun özel kanunlarla korunması hesap sorulamaz bir duruma yol açarken, bu son satış akıllara yine Katar’a sudan ucuz fiyata 25 yıllığına kiralanan Tank-Palet fabrikası’nı getirdi.

“SIRADA SATILACAK NE VAR!”

Toplam nüfusu 3 milyon bile olmayan Katar’a ülkenin stratejik kurumlarının tek tek teslim edilmesini Meclis gündemine getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Türkiye ile arasındaki dış ticaret hacmi 1,6 Milyar dolar olan Katar’a Tank Palet fabrikası, BMC, Finans Bank, A Bank, Haliç, Antalya Limanı, Kanal İstanbul arazileri, İstinye park, TV kanalları gibi birçok kurum ve son olarak Borsa İstanbul’un %10 hissesi verildi. Daha bir yıl önce Varlık Fonu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Borsa İstanbul'daki %10’luk hissesini satın almıştı. 2 milyon 800 bin nüfuslu Katar’a olan bu ilginin sebebini ve sırada satılacak ne var, kamuoyu merak etmektedir.” Dedi.

Öztunç'un Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yazılı olarak cevaplandırması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu önergede şu sorulara yanıt aradı:

1- Katar’a Borsa İstanbul’un %10’luk hissesinin satılmasının gerekçesi nedir?

2- Borsa İstanbul’un %10’luk hissesi Katar’a ne kadar bedelle satılmıştır?

3- Varlık Fonu, Avrupa İmar Bankasın Borsa İstanbul’daki %10’luk hissesini satın almak için ne kadar ödemede bulunmuştur?

4- Gelir getiren ülke kaynaklarının ve stratejik öneme sahip birçok kurumun, aramızda yıllık 1,6 milyar dolarlık dış ticaret hacim olan 2 milyon 800 bin nüfuslu bir ülkenin eline bırakılması sizce ne kadar doğrudur?

Son Güncelleme: 27.11.2020 19:16
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