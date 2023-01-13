CHP’li Öztunç’tan Onikişubat Kızılseki Mahallesi Sakinlerinin Derdine Çözüm Arayışı

TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan CHP’li Ali Öztunç, Onikişubat Kızılseki mahallesi sakinlerinin mera sorununa çözüm aradı. Ağaç sökümlerine başlanan bölgedeki mera alanının Cumhuriyet döneminden günümüze yerli halk tarafından tarım toprağı olarak kullanıldığını bilgisini Ankara’ya götüren Ali Öztunç, yetkililerden söz konusu arazinin vasfının yeniden tespit edilmesini istedi.

“BU BAĞ VE BAHÇELER DEDEDEN TORUNA GÜNÜMÜZE KADAR ULAŞMIŞTIR”

Öztunç’un Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı önerge ve cevap beklediği sorular şu şekilde oldu:

“Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi kızılseki mahallesi 125 ada 192 numaralı 634 dönüm mera, ilk kullanım tarihinden bugüne kadar bağ ve bahçe olarak kullanılmaktadır. İçerisinde arazi olarak boş alan bulunmamakla birlikte 80 yılı aşkındır zeytinlik, 150 yılı aşkındır üzüm, badem, fıstık ve çeşitli ağaçlardan ibaret bir arazidir. Bu bağ ve bahçeler dededen toruna günümüze dek ulaşmıştır. Bu bahçeler içerisinde hak sahiplerinin kullandığı konutlar bulunmaktadır. Söz konusu arazinin geçmişten günümüze mera ile alakası olmadığını arazi sahipleri iddia etmektedir. Konunun aydınlığa kavuşması için öncelikli olarak ilgili kurumların yerinde tespit komisyonu oluşturup arazinin mera vasfında olmadığı tespiti ile vasıf değişikliği yapılmasına ve süreç bitiminde kullanım sahiplerine tapularının verilmesini talep etmektedirler.”

Buna istinaden;

- Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Kızılseki mahallesindeki arazi sahiplerinin talepleri doğrultusunda arazilerin mera vasfını yitirdiğine dair yerinde tespit yapılması konusunda bir girişiminiz olacak mıdır?

- Bu arazilerde 101 ada 92 parsel, 694 parsel ve ayrıca 102 ada 104 nolu parselde bulunan 35 yıllık zeytin ağaçları neden sökülmektedir? Ne kadar ağaç daha sökümü yapılacaktır? Ağaç sökümü yapılan yere ne yapılmak istenmektedir?

- Kızılseki mahallesi 125 ada 192 numaralı 634 dönüm mera vasfını yitirmiş alanda bulunan onlarca ev için yıkım kararı alındığı doğru mudur? Burada yaşayanların durumu ne olacaktır?