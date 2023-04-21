Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğalgaz Müjdesi

Türkiye, seçime doğru giderken önemli projelerini hayat geçirmeye devam ediyor.

Bu süreçte merakla beklenen projelerden biri de enerji sektöründe hayata geçirildi.

Tarihin en önemli adımlarından biri olan Karadeniz gazı, bugün Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya çıkarıldı.

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğalgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alındı.

Doğalgazda 2 müjde

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, peş peşe müjdeleri de açıkladı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Birinci müjdemizi açıklıyorum; vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak su ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor.



İkinci müjdemiz, Türkiye'nin tamamındaki konutlarda doğal gaz tüketiminden bir ay ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de hepimize hayırlı olmasını diliyorum.