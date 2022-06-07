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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Arasında Sürpriz Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bu sene 4. kez bir araya geldi. İki liderin günlük programda belirtilmeyen sürpriz görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Erdoğan ve Bahçeli; yeni operasyon, seçimler, NATO'daki gelişmeler ve buğday krizini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Arasında Sürpriz Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Arasında Sürpriz Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bu sene 4. kez bir araya geldi. İki liderin günlük programda belirtilmeyen sürpriz görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Erdoğan ve Bahçeli; yeni operasyon, seçimler, NATO'daki gelişmeler ve buğday krizini ele aldı.

07 Haziran 2022 Salı 18:36
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

GÜNLÜK PROGRAMDA YOKTU

Beştepe'deki görüşme saat 14.00'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programında yer almayan sürpriz görüşmede iki lider; Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen yeni harekatı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan buğday krizini, Finlandiya ve İsveç'in NATO sürecini ve 2023 seçimlerini ele aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sürpriz Görüşme
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