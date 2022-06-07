Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Arasında Sürpriz Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bu sene 4. kez bir araya geldi. İki liderin günlük programda belirtilmeyen sürpriz görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Erdoğan ve Bahçeli; yeni operasyon, seçimler, NATO'daki gelişmeler ve buğday krizini ele aldı.