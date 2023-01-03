Devlet Bahçeli'nin sarf ettiği cümle gündem oldu!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık Cuma günü Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ateş'e yönelik suikast sonrası çok sayıda siyasi isim taziye mesajı yayınlarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları'nın konuya ilişkin sessizliği dikkat çekti.

ÜSTÜ KAPALI MESAJLAR VERMEKLE YETİNDİ

Yaşanan gelişme sonrası gözler MHP'nin bugünkü grup toplantısına çevrilirken, kürsüye çıkan Genel Başkan Devlet Bahçeli, Sinan Ateş'in ismine hiç değinmeden üstü kapalı mesajlar vermekle yetindi.

"KİMSE SABRIMIZI YANLIŞA YORUMLAMASIN"

Bahçeli kürsüden yaptığı konuşmada, "Önümüzü kesmek için pusu kuranlar yine olacaktır, bu beklenmelidir. 2023'ün muazzez hedeflerini lekelemek, yürüyüşümüzü sekteye uğratmak için tetikte bekleyen menfaat çeteleri yine şanslarını deneyeceklerdir. Fakat kimse sabrımızı yanlışa yorumlamasın. Hiç kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkışmasın. Kötülüğünü bildiğimiz odakların hesapları ters tepecektir" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN SARF ETTİĞİ CÜMLE SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Bahçeli'nin sarf ettiği "Hiç kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkışmasın" cümlesi ise sosyal medyada büyük ses getirdi.