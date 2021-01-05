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Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sürpriz bir şekilde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sürpriz bir şekilde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

05 Ocak 2021 Salı 15:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın son dakikada duyurduğu ziyaret gerçekleşti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılayarak, ziyaretten ötürü teşekkür etti. İki lider daha sonra eve geçerek, görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan ziyarette İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bulundu.

Erdoğan, son olarak 2019 yılının Ekim ayında evinde Bahçeli'yi ziyaret etmişti. 2019'da geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı sonrasında geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.

Son görüşmeleriyse 30 Aralık'ta gerçekleşti, kültür sanat töreninde bir araya geldiler. Tören öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli başbaşa görüşme gerçekleştirmişlerdi.

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