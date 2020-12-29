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Eski Ak Partili Bakandan İlginç Açıklama

2013 yılında Şehircilik ve Çevre Bakanlığı ile AK Parti Milletvekilliği'nden istifa eden Erdoğan Bayraktar, yıllar sonra dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Eski Ak Partili Bakandan İlginç Açıklama

Eski Ak Partili Bakandan İlginç Açıklama

2013 yılında Şehircilik ve Çevre Bakanlığı ile AK Parti Milletvekilliği'nden istifa eden Erdoğan Bayraktar, yıllar sonra dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

29 Aralık 2020 Salı 15:23
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Bayraktar, "Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık" ifadelerini kullandı.

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündem yarattı. Bayraktar şu ifadeleri kullandı;

"Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekanız, eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise "Parti" nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, hadi !"

2013 YILINDA İSTİFA ETMİŞTİ

Erdoğan Bayraktar, 2013 yılında NTV canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamayla Şehircilik ve Çevre Bakanlığı ile AK Parti Milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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