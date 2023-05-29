Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Şerefoğlu’nun Yolu Büyükşehir’le Yenilendi
Şerefoğlu’nun Yolu Büyükşehir’le Yenilendi
Andırın Yolları Bakıma Alındı!
Andırın Yolları Bakıma Alındı!
İl Başkanı Muharrem Çevik, Selim Temurci’yi tebrik etti
İl Başkanı Muharrem Çevik, Selim...
SANKO Üniversitesi Romatoloji Sempozyumu Düzenleyecek
SANKO Üniversitesi Romatoloji Sempozyumu Düzenleyecek
Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında
Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında

Fırat Görgel, “Dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz”

Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, İl binasında ekibiyle bir araya gelerek, Hizmet aşkı sorumluluğu’ ile dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Fırat Görgel, “Dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz”

Fırat Görgel, “Dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz”

Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, İl binasında ekibiyle bir araya gelerek, Hizmet aşkı sorumluluğu’ ile dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:11

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ekibiyle birlikte bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, “Bu büyük zaferde emeği geçen tüm teşkilat mensubu kardeşlerimden Allah razı olsun” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel yapılan seçimlerin ardından AK Parti İl Binasında ekibiyle bir araya gelerek onlara teşekkür etti.

Görgel “Bu ekip var ya, bu ekip.. ve daha bu karede olmayan büyük ailemizin her bir ferdi.. Yaklaşık 3 ay boyunca acılarına, hüzünlerine rağmen gece-gündüz demeden, canla başla emek verdiler” dedi.

Başkan Fırat Görgel “Bizim tek derdimiz milletimiz ve geleceğimiz. Bugün Kahramanmaraş’ımızda seçim sonuçlarında ki zaferimize baktığımızda bunun karşılığını fazlaca aldığımızı düşünüyorum. Bu ‘hizmet aşkı sorumluluğu’ ile dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz.

Rabbim bu büyük zaferde emeği geçen tüm teşkilat mensubu kardeşlerimden razı olsun. Birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Son Güncelleme: 29.05.2023 13:13
Anahtar Kelimeler:
“Dur Durak Bilmeden çalışmaya Devam Edeceğiz”Fırat Görgel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Mhp’de Yeni İsimler Partiye Katıldı
Kahramanmaraş Mhp’de Yeni İsimler Partiye Katıldı
Milletvekili adayı Gezginç, ‘Türkiye dünya’nın parlayan yıldızı olacak’
Milletvekili adayı Gezginç, ‘Türkiye dünya’nın parlayan yıldızı olacak’
İrfan Karatutlu, Ak Parti dönemi devam ettiği sürece Kahramanmaraş toparlanmaz!
İrfan Karatutlu, Ak Parti dönemi devam ettiği sürece Kahramanmaraş toparlanmaz!
Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ı ziyaret etti!
Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ı ziyaret etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğalgaz Müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğalgaz Müjdesi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber