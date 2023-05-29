Fırat Görgel, “Dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ekibiyle birlikte bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, “Bu büyük zaferde emeği geçen tüm teşkilat mensubu kardeşlerimden Allah razı olsun” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel yapılan seçimlerin ardından AK Parti İl Binasında ekibiyle bir araya gelerek onlara teşekkür etti.

Görgel “Bu ekip var ya, bu ekip.. ve daha bu karede olmayan büyük ailemizin her bir ferdi.. Yaklaşık 3 ay boyunca acılarına, hüzünlerine rağmen gece-gündüz demeden, canla başla emek verdiler” dedi.

Başkan Fırat Görgel “Bizim tek derdimiz milletimiz ve geleceğimiz. Bugün Kahramanmaraş’ımızda seçim sonuçlarında ki zaferimize baktığımızda bunun karşılığını fazlaca aldığımızı düşünüyorum. Bu ‘hizmet aşkı sorumluluğu’ ile dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz.

Rabbim bu büyük zaferde emeği geçen tüm teşkilat mensubu kardeşlerimden razı olsun. Birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.