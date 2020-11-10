Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO’da 10 Kasım Atatürk’ü anma günü
SANKO’da 10 Kasım Atatürk’ü anma...
Ünal Ateş, 82 Yıldır Senden ayrıyız ama hep gönlümüzdesin
Ünal Ateş, 82 Yıldır Senden...
Ülkü Ocaklarından 10 Kasım mesajı
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin...
Mahçiçek, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Rahmetle Anıyorum’
Mahçiçek, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü...
‘Sezai Karakoç İlhamdır’
‘Sezai Karakoç İlhamdır’

Hazine ve Maliyea Bakanı Lütfi Elvan Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na son dakika ataması yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bakanlık görevinden istifa etmesinin ardından yeni bakanın kim olacağı merak konusu olmuştu.

Hazine ve Maliyea Bakanı Lütfi Elvan Oldu

Hazine ve Maliyea Bakanı Lütfi Elvan Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na son dakika ataması yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bakanlık görevinden istifa etmesinin ardından yeni bakanın kim olacağı merak konusu olmuştu.

10 Kasım 2020 Salı 09:51
banner459

Lütfi Elvan, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Hazine ve Maliyea Bakanı oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile göreve getirilen Lütfi Elvan 1962 doğumlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Milletvekilliği, Başbakan Yardımcılığı ve Kalkınma Bakanlığı yapan Lütfi Elvan hakkında detaylı bilgiler, bu başlık altında yer almaktadır.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 1962'de Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitiren Elvan, İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunan Elvan, Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

Elvan, AK Parti'den 23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi.

23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulunan Elvan, 24. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu.

Elvan, 64. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükümet'te Kalkınma Bakanı olarak görev aldı. 27. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olan Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babası.

Son Güncelleme: 10.11.2020 11:16
Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliyea Bakanı Lütfi Elvan Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan TBMM'de yemin etti, açıklamalarda bulundu...
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan TBMM'de yemin etti, açıklamalarda bulundu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir depremi tepkisi: Sus da adam sansınlar...
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir depremi tepkisi: Sus da adam sansınlar...
Mahir Ünal, “hızlı tren gelecek ana arterlerin ihalesi yapıldı”
Mahir Ünal, “hızlı tren gelecek ana arterlerin ihalesi yapıldı”
Ak Parti Kahramanmaraş il başkanı değişiyor
Ak Parti Kahramanmaraş il başkanı değişiyor

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber