İrfan Karatutlu: “Depremden sonra, mal veya eşya kayıplarının akıbeti ne oldu?”

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, TBMM Genel Kurulu’ndaki 2024 yılına ilişkin bütçe görüşmeleri sırasında, depremzede vatandaşların mal ve eşya kayıplarının telafisine yönelik çalışmalar hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sorular yöneltti.

Karatutlu, Bakan Şimşek’e şu soruları yöneltti:

‘Depremden hemen sonra, mal veya eşya kayıpları için kayıp listeleri alınmıştı. Bunların akıbeti ne oldu?’

“Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem illerinde, depremden hemen sonra, vatandaşlardan ev ve iş yerlerindeki mal veya eşya kayıpları için Maliye Bakanlığınca kayıp listeleri alınmıştı. Bunların akıbeti ne oldu, vatandaşa eşya ve mal kayıpları için herhangi bir ödeme yapmayı düşünüyor musunuz?”

‘Ödemelerde en az 2 yıllık bir erteleme düşünüyor musunuz?’

“Deprem bölgesinde sermayesi güçlü firma sakinleri aldıkları teşvik, kredi ve sigorta ödemeleri nedeniyle kendilerini ayakta tutabiliyorlar fakat işçi, memur, çiftçi, esnafın vergileri; kredi, elektrik, su, doğal gaz ödemelerinde sıkıntı yaşanmaktadır. Bu durumla ilgili en az 2 yıllık bir erteleme düşünüyor musunuz?”

‘Kredinin miktarını arttırıp, faizini düşürmeyi planlıyor musunuz?’

“2024 yılında, depremde evleri yıkılan hak sahiplerine vereceğiniz 750 bin TL kredinin miktarını arttırıp, faizini düşürmeyi planlıyor musunuz?”