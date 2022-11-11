Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ, Vefatının 84. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Andı
KSÜ, Vefatının 84. Yılında Gazi...
Dulkadiroğlu Belediyesi Parklarda Bulunan Oyun Guruplarını Onardı
Dulkadiroğlu Belediyesi Parklarda Bulunan Oyun...
Başkan Okay’dan 10 Kasım Mesajı
Başkan Okay’dan 10 Kasım Mesajı
Dulkadiroğlu’nun Gelişen Yüzü Vezir Hoca Bulvarı Oldu
Dulkadiroğlu’nun Gelişen Yüzü Vezir Hoca...
Elbistan, kasımpatı çiçekleri ile renklendirildi
Elbistan, kasımpatı çiçekleri ile renklendirildi

İyi Parti Kahramanmaraş’ta Delege Seçimi Heyecanı

Kongre takvimi açıklanan İYİ Parti’de delege seçimi heyecanı devam ediyor. Kahramanmaraş’ta 6 ilçede delege seçimlerini tamamladı.

İyi Parti Kahramanmaraş’ta Delege Seçimi Heyecanı

İyi Parti Kahramanmaraş’ta Delege Seçimi Heyecanı

Kongre takvimi açıklanan İYİ Parti’de delege seçimi heyecanı devam ediyor. Kahramanmaraş’ta 6 ilçede delege seçimlerini tamamladı.

11 Kasım 2022 Cuma 11:56

İYİ Parti'de Genel Merkez'in, 2023 Haziran genel seçimleri öncesi kurultay yapma kararı almasının ardından Kahramanmaraş il ve ilçe kongreleri takvimi start aldı.

Kahramanmaraş’ta iki hafta önce başlayan delege seçimlerine partililerden yoğun katılım yaşanırken; şu ana kadar Onikişubat, Dulkadiroğlu, Afşin, Elbistan, Türkoğlu ve Andırın ilçelerinde delege seçimleri tamamlandı.

Demokrasi şöleni havasında geçen seçimler, İYİ Parti Genel Merkezin görevlendirdiği Mersin Milletvekilli Behiç Çelik, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve partinin kurucular kurulu üyesi Ömer İbrahim Sayin nezdinde ilçe başkanlığı binalarında gerçekleşti.

Diğer taraftan İYİ Parti Göksun İlçe Başkanı Ali Arslan, Ekinözü İlçe Başkanı Bilal Kaplan ve Pazarcık İlçe Başkanı Ali Kaykı güven tazeledi.

Anahtar Kelimeler:
İyi Parti Kahramanmaraş’ta Delege Seçimi Heyecanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Zor, partisinin kongre sürecini değrlendirdi!
Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Zor, partisinin kongre sürecini değrlendirdi!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na TOGG göndermesi
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na TOGG göndermesi
Osman Ay, İyi Parti ilçe başkanı oldu!
Osman Ay, İyi Parti ilçe başkanı oldu!
Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne zehir zemberek sözler!
Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne zehir zemberek sözler!
Kahramanmaraş’ın su projeleri masaya yatırıldı!
Kahramanmaraş’ın su projeleri masaya yatırıldı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber