İyi Parti Kahramanmaraş’ta Delege Seçimi Heyecanı

İYİ Parti'de Genel Merkez'in, 2023 Haziran genel seçimleri öncesi kurultay yapma kararı almasının ardından Kahramanmaraş il ve ilçe kongreleri takvimi start aldı.

Kahramanmaraş’ta iki hafta önce başlayan delege seçimlerine partililerden yoğun katılım yaşanırken; şu ana kadar Onikişubat, Dulkadiroğlu, Afşin, Elbistan, Türkoğlu ve Andırın ilçelerinde delege seçimleri tamamlandı.

Demokrasi şöleni havasında geçen seçimler, İYİ Parti Genel Merkezin görevlendirdiği Mersin Milletvekilli Behiç Çelik, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve partinin kurucular kurulu üyesi Ömer İbrahim Sayin nezdinde ilçe başkanlığı binalarında gerçekleşti.

Diğer taraftan İYİ Parti Göksun İlçe Başkanı Ali Arslan, Ekinözü İlçe Başkanı Bilal Kaplan ve Pazarcık İlçe Başkanı Ali Kaykı güven tazeledi.