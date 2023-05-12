Kahramanmaraş Mhp’de Yeni İsimler Partiye Katıldı

İl Başkanlığı’nın Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yanındaki konteynerinde düzenlenen katılım töreninde MHP İl Başkanı Vahit Demiröz katılımcı isimlerin rozetlerini taktı.

Rozetlerin takılması ve üyelik formlarının imzalanması sonrasında konuşma yapan İl Başkanı Demiröz, “Milliyetçi Hareket Partisine vatandaşlarımızın teveccühü devam ediyor. Biz bunu saha ziyaretlerimiz sırasında görüyorduk. Bizlere gelen talepler sonrasında bugünde genel katılım töreni düzenlemeye karar verdik. Farklı partilere üyelikleri bulunan olan ancak çeşitli nedenlerden dolayı ayrılıp, partimize katılmak isteyen vatandaşlarımızın bugün üyeliklerini gerçekleştirdik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Demiröz, bu yoğun ilgi ve teveccüh ile Pazar günü Milliyetçi Hareket Partisi’nin sandıktan sürpriz bir sonuç çıkabileceğine de değindi.