Kahramanmaraş’ın su projeleri masaya yatırıldı!

Meclis çalışmalarından bulduğu her fırsatta seçim bölgesi Kahramanmaraş’a gelerek sorunların çözüme kavuşması amacıyla ziyaret ve temaslarda bulunan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in öncülüğünde kentin su projelerinin konuşulduğu önemli bir toplantı düzenlendi.

Devlet Su İşleri Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya Kahramanmaraşlı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil’de katılırken, Pakdil’e projelerdeki son durum ve taleplere ilişkin bilgiler verildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 20. Bölge Müdürü Sançar Biçer ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel de toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda, Adatepe, Ayvalı, Kartalkaya, Kısık ve Salyan Barajı, kapalı sulama sistemleri ile yapımı devam eden Kızılcık, Güller, Yeniyapan ve Bozhöyük göletlerinde gelinen son duruma ilişkin sunum eşliğinde görüş alışverişinde bulunuldu.

“Kahramanmaraş’ımızın içme ve sulama suyu problemi çözüme kavuşturacağız”

Toplantıya ilişkin bilgiler veren TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, yeni projelerle Kahramanmaraş’ın içme ve sulama suyu problemlerini en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Nihat Pakdil’e teşekkür eden Güvenç, “AK Parti kadroları olarak Kahramanmaraş’ımızın tamamında yaşam standartlarının yükseltilmesi için büyük bir gayretle çalışmaktayız. Bu çalışmalar kapsamında bir yandan yol ve alt yapı çalışmaları bir yandan da içme suyu ve tarımsal sulama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bugün de kıymetli Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valimiz Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanımız Fırat Görgel ve Bölge Müdürümüz Sançar Biçer ile yetkilerimizin katılımıyla Kahramanmaraş’ımızın su projelerini masaya yatırarak, Bölge Yatırım Değerlendirme Toplantısı düzenledik. Kahramanmaraş’ımız, halkımızın sağlıklı içme suyuna kavuşturulması noktasında önemli mesafe kat etmiş, her geçen gün de yeni çalışmalarla imkanlarını geliştiren bir şehir. Bazı yerleşim yerlerinin konumlarından kaynaklı olarak kronik hale gelen su sorunlarımız vardı. Bunları da yeni projelerle çözüme kavuşturmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile vatandaşlarımız hem sağlıklı içme suyuna hem de topraklarımız suya kavuşmaktadır. Bölgemizde baraj ya da gölet çalışmalarımızla aynı zamanda kent ekonomisine de katkı sunmuş olacağız. Kahramanmaraş’ımızın kurak topraklarını suyla buluştuğu zaman verim birkaç kat artacak, tarımsal faaliyetimiz ve hayvancılığa yönelik faaliyetlerimiz daha verimli, daha etkin şekliyle yürüyecek. En kısa sürede çalışmalarımızı son aşamaya getirecek ve şehrimizin tamamının içme ve sulama suyu problemini çözüme kavuşturacağız. Toplantımıza katılarak bizlere destek veren kıymetli Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Nihat Pakdil ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Kahramanmaraşlı kardeşlerimi selamlıyor, halkımıza ve şehrimize yapacağımız her çalışmanın hayır getirmesini diliyorum” dedi.