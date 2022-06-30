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Kahramanmaraş’ta İyi Parti 'ye 5000 kişilik toplu katılım töreni düzenlenecek!

İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı,İl Basın ve Medya Başkanı İrem Kazancı Çınar, Partilerinin, Kahramanmaraş ve Elbistan ilçesindeki Toplu Üye Katılım Töreni, Mahalle ve Sandık Başkanları Toplantıları ilgili bilgiler verdi.

Kahramanmaraş’ta İyi Parti 'ye 5000 kişilik toplu katılım töreni düzenlenecek!

Kahramanmaraş’ta İyi Parti 'ye 5000 kişilik toplu katılım töreni düzenlenecek!

İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı,İl Basın ve Medya Başkanı İrem Kazancı Çınar, Partilerinin, Kahramanmaraş ve Elbistan ilçesindeki Toplu Üye Katılım Töreni, Mahalle ve Sandık Başkanları Toplantıları ilgili bilgiler verdi.

30 Haziran 2022 Perşembe 08:50
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İrem Kazancı Çınar basına yaptığı bilgilendirmede şunları söyledi. "İYİ Parti Siyasi İşler Başkanımız ve Ankara Milletvekilimiz Koray Aydın’ın katılımlarıyla 5.000 Kişilik Üye Katılım programı çerçevesinde düzenlediğimiz Toplu Üye Katılım Töreni, Mahalle ve Sandık başkanları toplantımız Elbistan ve Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecektir” dedi.

Program Akışı ile ilgili de bilgi veren İrem Kazancı Çınar "02.07.2022 Cumartesi 10:00 'da Teşkilatımız Kahramanmaraş Havalimanında olacaklar ve misafirlerimizi karşılayacaktır,programın devamı ise şu şekildedir,

10:30 – Kahramanmaraş Havalimanından ayrılma Elbistan İlçemize Hareket

12:00 – Elbistan Toplu Üye Programı Başlangıç

14:00 - Elbistan Toplu Üye Programı Bitiş

14:30 – Elbistan’dan Kahramanmaraş’a Hareket

16:00 – Yemek Molası

17:00 – Kahramanmaraş İl Başkanlığı Önünde Toplu Üye Programı Başlangıç

19:00 - Kahramanmaraş İl Başkanlığı Önünde Toplu Üye Programı Bitiş olarak açıkladı.

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Kahramanmaraş’ta İyi Parti Ye 5000 Kişilik Toplu Katılım Töreni Düzenlenecek!
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