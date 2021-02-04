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Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin TL manevi tazminat davası ödeyecek.

Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku!

Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin TL manevi tazminat davası ödeyecek.

04 Şubat 2021 Perşembe 14:34
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak hakaretlerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları aracılığıyla açtığı 250 bin liralık tazminat davası sonrasında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık manevi tazminat ödemesine hükmetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2019'daki partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef göstererek, "Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir, aynen söylüyorum. Cesaret edip dava bile açamıyor. Demiş ki 'efendim Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açtım, hepsini kazandım.' diye konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

100 BİN LİRALIK TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen dava karara bağlandı. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar vererek Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluBaşkan Recep Tayyip ErdoğanTazminat
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