Kırmızı Alarm Veren Anadolu Basını İçin TBMM’de Önemli Adım

Demokratik toplumların vazgeçilmez unsuru kabul edilen yerel basının zor günlerden geçtiğine dikkat çeken Milletvekili Akay, yerel televizyon ve gazetelerin sorunlarının mutlaka çözüme kavuşturulması gerektiğini, aksi halde ayakta kalmak için direnen az sayıda yerel basın kuruluşunun da kapısına kilit vurmak zorunda kalacağına vurgu yaptı.



Yüzlerce Basın Kuruluşu Kapısına Kilit Vurmak Zorunda Kaldı



Yerel basının büyük bir finansman sıkıntısı içerisinde olduğunu vurgulayan Milletvekili Akay, “Anadolu basını, günümüzde demokratik sürecin etkin bir parçası olamadığı gibi, ekonomik açıdan ayakta kalmanın mücadelesini vermektedir. Anadolu basının şu an en temel sıkıntısı finansman sıkıntısıdır. Bu noktada devlet yerel gazeteleri ayakta tutabilmek için finansman desteği sağlaması gerekiyor. Ekonomik darboğaz içinde olan yerel basın, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’yle tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Basın ilan kurumundan aldıkları reklam gelirleri bile önemli ölçüde azalan yerel gazeteleri yeniden hayata döndürmek için çalışmalar yapılması gerekiyor. Son 5 yılda yerel gazeteler ağırlıklı olmak üzere 900’ün üzerinde gazete kapısına kilit vurmak zorunda kalmıştır. Eğer yaşanan sorun ve sıkıntılara ivedilikle bir çözüm bulunamazsa yarı yarıya inen yerel gazete sayısı çok yakın zamanda tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır.” dedi.



Yerel Televizyonlardan İstenen Uydu Ücretleri Ödenemez Düzeyde



Yerel televizyonların sorunlarına da değinen Milletvekili Akay, “RTÜK’ten alınan verilere göre Türkiye genelinde karasal ortamdan yayın yapan 8 bölgesel televizyon kanalı, 151 yerel televizyon kanalı bulunmaktadır. Yerel televizyon yayını yapan kuruluşlar birçok zorluklarla karşılaşarak yayınlarını devam ettirme çabası içindedirler. RTÜK’ün yapması gereken frekans tahsislerini bir türlü yapılamaması özellikle yerel televizyonlar açısından büyük sorunlar oluşturmaktadır. Yerel televizyonların frekans tahsisi için ödemeleri istenen rakamlar da uçuk seviyededir. Yerel televizyonlar uydudan yayın yapabilmek için 1 milyon 650 bin lira karşılığında uydu yayın lisansı almaları gerekmekte, 7 bin ile 17 bin 500 dolar arasında değişen aylık uydu ücretini ödemek zorundadırlar. Bu ücretleri yerel televizyonların ödemesi mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.



Milletvekili Akay’dan Önemli Çağrı: Yerel Basının Ölümüne Seyirci Kalmayalım!



Araştırma önergesinin önemine değinen Akay, “Yayın yaptıkları illerin ekonomik olarak çok fazla gelişmemesi, reklamın öneminin işletmeler tarafından anlaşılamaması ve reklama yapılan yatırımın pahalı bir alan olması gibi nedenlerle yerel televizyonların ana geçim kaynağını oluşturan reklam yayınları yeterli düzeye ulaşamamıştır. Bu durum da yerel televizyonların sürdürülebilirliği açısından sıkıntılı bir durum oluşturmaktadır. Yerel televizyonlar yaşanan bu ekonomik sorunlar nedeniyle çalışanlarına ve teknolojiye yeterli yatırımı yapamamaktadır. Bu sebeplerden dolayı yerel televizyon kanalları ile yerel gazetelerin sorunlarının araştırılması, sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tespit edilmesi sorunlarının çözüme kavuşturulması büyük önem teşkil etmektedir.” şeklinde konuştu.