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Kongrenin ardından Çabukel’den ilçelere ziyaret

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Elbistan İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kongrenin ardından Çabukel’den ilçelere ziyaret

Kongrenin ardından Çabukel’den ilçelere ziyaret

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Elbistan İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

28 Temmuz 2020 Salı 09:33

2. Olağan Genel Kongrede güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Elbistan İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyareti gerçekleşirdi.

Teşkilatı binasında düzenlenen programın selamlama konuşmasını İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül yaptı. Daha sonra söz alan İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel, “Seçilmiş bir ilçe yönetimi, seçilmiş bir il yönetimi yani hukuki zemini oturmuş bir il ve ilçe yönetimi çok daha verimli çalışır” dedi.

Muhalefet partisinin nasıl hareket etmesi gerektiğinin altının çizen Çabukel, “Bir muhalefet partisi nasıl olur göstereceğiz memlekete. Bundan 30 yıl önce bu muhalefet öldü. Tek başına bir görüş bütün Kahramanmaraş’ı yönetti. 30 yıldır, belki 35 yıldır. Hiçbir muhalefet olmadan tek başına. Şimdi bunlara muhalefetin nereden geleceğini, muhalefetin nasıl olduğunu, muhalefetin ne demek olduğunu göstermek zorundayız. Büyüklerimizle konuşuyoruz. O günkü iktidar ve muhalefet anlayışıyla bugünkü arasında muazzam bir fark var. O farkı biz tekrardan kapatıp, onlara gerçek anlamda muhalefet nedir onu göstermek zorundayız. Hüseyin başkanım ekibi ile birlikte atandıktan sonra bu çabayı burada gösteriyor. Takip ediyoruz, gurur duyuyoruz. Gerçek anlamda destek vermek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Seçilmiş bir ilçe yönetimi, seçilmiş bir il yönetimi yani hukuki zemini oturmuş bir il ve ilçe yönetimi çok daha verimli çalışır. Çok daha güçlü çalışır, hiç kimseden korkmadan çekinmeden çalışır. Neden? Çünkü ilçe başkanı için bütün delegelerin omzunda eli vardır. Git kardeşim çalış diye. Aynı bizim de omzumuzda var. Bende de bütün Kahramanmaraş’ın var. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.

İyi bir muhalefetin iyi bir iktidar getireceğini belirten İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Buranın belediyecilik anlayışında gerçek anlamda belediyecilik anlamında hiç bir şey yapılmamış. Özellikle son 5-6 yıllık süreçte hiç bir şey yapılmamış. Şimdi bunları nasıl çalıştırırız. Her çalışmasından oy olarak nasıl nemalanırız. Ona bakmak zorundayız, onu yapmak zorundayız. Bu anlamda inşallah beraberce çalışıp, önce sorun tespiti. Yerelde iyi bir muhalefet yapmalıyız. Yerelde yapacağımız muhalefet, geneli de dinletir. Yerelde yapacağımız verimli, olgun ve gerçek anlamda tırnak içinde muhalefet ile başarabiliriz. İyi bir muhalefet iyi bir iktidar getirir. Hem şuan ki iktidarı iyileştirir hem de yarın bir gün biz iktidar olduğumuzda biz şunlara muhalefet etmiştik bu hataya düşmeyelim dedirtir bize. Bu anlamda bu saatten sonra geçmişi tamamen kenara bırakıp gelecek kaygımızla yürümek zorundayız. Bu kaygıyla büyümek zorundayız. Çünkü yarın bir gün geldiğimizde bu adamların yaptıkları hatalara düşmemek zorundayız. İyi bir muhalefet yaparsak iyi bir iktidar oluruz. Bunu da siz yapacaksınız. Hepiniz çok çalışın. Lütfen mahalle temsilcilerimizi atayın. Bütün sokaklara mümkünse bir tane temsilci atayın. Herkesi öğrenelim. Fişleyelim demiyorum, öğrenelim. Onlar fişleme ile yaptılar, korkutarak yaptılar. Biz severek yapalım. Onlara da sevdirerek yapalım. Mahallenin en sevilen ismini atayalım ki onlar bize severek gönülden gelsinler. Bunun için hep birlikte bir şey yapmak zorundayız. Korkutmadan, severek, gönülden severek, onlarla sarılarak, onları en iyi şekilde içimize katarak, gönülden. İYİ parti bunu yapabilir. İnşallah bu güneşin bir an önce ülkemize doğması gerekir. İnşallah bu güneşi zirveye çıkaracağız. El birliği ile yapacağız bir kişiyi bile incitmeden, bir kişiyi bile kaybetmeden, kalabalıklaşarak, gücümüzü herkese göstererek.”
 

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Iyi PartiKongreAhmet çabukelZiyaret
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