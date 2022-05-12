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Mahir Ünal, ‘Türkiye dünyadaki gelişmelere ilke temelli bakıyor’

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Kafkaslar, dünyanın geleceğinde yeniden en kritik geçiş, köprü ve bağlantı noktası olarak önümüzdeki süreçte nasıl kritik bir öneme sahip olacağını bugünden ortaya koymaktadır." dedi.

Mahir Ünal, ‘Türkiye dünyadaki gelişmelere ilke temelli bakıyor’

Mahir Ünal, ‘Türkiye dünyadaki gelişmelere ilke temelli bakıyor’

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Kafkaslar, dünyanın geleceğinde yeniden en kritik geçiş, köprü ve bağlantı noktası olarak önümüzdeki süreçte nasıl kritik bir öneme sahip olacağını bugünden ortaya koymaktadır." dedi.

12 Mayıs 2022 Perşembe 10:04
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Kafkasya'nın Geleceği Kongresi" başladı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 13 Mayıs'a kadar devam edecek kongreye, 50'ye yakın ülkeden büyükelçiler, diplomatlar, düşünce kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyadaki gelişmelere ilke temelli noktada durduğunu ve çevreyle kurulan ilişkilerde yıkıcı etkileri mümkün olduğunca azaltma kaygısıyla hareket ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, Sovyetler'in dağılmasından sonra Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülkeler arasında olduğunu hatırlatan Ünal, Gürcistan ve Azerbaycan'la ilişkilerin her zaman iyi seviyede tutulduğunu, Ermenistan'la ilişkilerde ise yapıcı adımların taraftarı olunduğunu kaydetti.

"Türkiye, düşmanlık temelli bir ilişki içine girmedi"

Ünal, Türkiye'nin, Ermenistan ve diğer komşu ülkelerle hiçbir zaman düşmanlık temelli bir ilişki içine girmediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Jeopolitik kendini her zaman dayatır, kaçınılmaz olur. Kafkaslar, dünyanın geleceğinde yeniden en kritik geçiş, köprü ve bağlantı noktası olarak önümüzdeki süreçte nasıl kritik bir öneme sahip olacağını bugünden ortaya koymaktadır. Fakat burada gördüğüm tehdit, küresel güçlerin yıkıcı etkilerinin sonuçlarını Afganistan'da gördük. Bugün küresel güçlerin yıkıcı etkilerini Ukrayna-Rusya krizinde görüyoruz."

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MAHİR ÜNAL‘Türkiye Dünyadaki Gelişmelere Ilke Temelli Bakıyor’
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