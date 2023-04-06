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MHP Kahramanmaraş Milletvekili adayları açıklandı!

28.Dönem Milletvekili seçimlerinde Kahramanmaraş’ın MHP adayları belli oldu. İşte o isimler...

MHP Kahramanmaraş Milletvekili adayları açıklandı!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili adayları açıklandı!

28.Dönem Milletvekili seçimlerinde Kahramanmaraş’ın MHP adayları belli oldu. İşte o isimler...

06 Nisan 2023 Perşembe 23:21

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesi MHP'den liste açıklaması geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır.

Milletvekili aday listemiz bu gece 22.00 ‘da EtikHaber sitesinde kamuoyuna duyurulacak ve 7 Nisan 2023 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecektir."

Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesi MHP'nin merakla beklenen milletvekili aday listesi belli oldu.

İşte Kahramanmaraş’ın 28.Dönem MHP Milletvekili adayları:

Zuhal Karakoç Dora

Turan Şahin

Ertuğrul Doğan

Ömer Özkan

Aziz Kömürcü

Hüseyin Çiçek

Sermet Yıldız

Mesut Çakar

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MHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayları Açıklandı!
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