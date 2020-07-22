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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den açıklama

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:46

Bahçeli, bir kadına tecavüz eden HDP Milletvekili Tuma Çelik ile ilgili, "O alçağın vekilliği düşürülmeli, yargı önünde hesap vermeli" dedi. Bahçeli, Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin ise, "En ağır cezanın verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Muğla'da hunharca katledilen Pınar Gültekin ile ilgili konuştu. Bahçeli, "En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, tecavüzcü Çelik'in vekilliğinin düşürülmesinin yeterli olmayacağını söyledi. Bahçeli, "Yargı önünde hesap vermeli" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı Devlet BahçeliHDP Milletvekili Tuma Çelik
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