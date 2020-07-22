MHP Lideri Devlet Bahçeli'den açıklama

Bahçeli, bir kadına tecavüz eden HDP Milletvekili Tuma Çelik ile ilgili, "O alçağın vekilliği düşürülmeli, yargı önünde hesap vermeli" dedi. Bahçeli, Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin ise, "En ağır cezanın verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Muğla'da hunharca katledilen Pınar Gültekin ile ilgili konuştu. Bahçeli, "En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, tecavüzcü Çelik'in vekilliğinin düşürülmesinin yeterli olmayacağını söyledi. Bahçeli, "Yargı önünde hesap vermeli" diye konuştu.