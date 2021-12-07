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OSB alanında bir müjde daha

Kahramanmaraş’ta çevre sorularının çözümü noktasında Gaziantep-Adana ve Kayseri karayolu üzerinde bulunan fabrika tesislerini barındıran alanların OSB’ye çevrilmesinin ardından Gıda OSB ile ilgili müjdeyi Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel verdi.

OSB alanında bir müjde daha

OSB alanında bir müjde daha

Kahramanmaraş’ta çevre sorularının çözümü noktasında Gaziantep-Adana ve Kayseri karayolu üzerinde bulunan fabrika tesislerini barındıran alanların OSB’ye çevrilmesinin ardından Gıda OSB ile ilgili müjdeyi Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel verdi.

07 Aralık 2021 Salı 13:12
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Sanayi şehri Kahramanmaraş’ta OSB’lerle ilgili dev adımlar atıldı. Kahramanmaraş’a özel yasa çıkartılmasıyla ıslah OSB’ler resmiyet kazanırken, Gıda Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili çalışmalardan ise netice alındı.

Dondurma, tarhana, biber, şıra gibi gıda ürünlerin işleneceği kurulacak sanayi tesislerini bünyesinden barındıracak olan Gıda OSB için istenen yere izin verildi. Gıda Organize Sanayi Bölgesi olarak Maliye Bakanlığından istenen alan komisyon kararınca kabul edildi.

Gıda alanında Kahramanmaraş’ta üretim yapan esnafını sanayi kimliğine kavuşturacak olan Gıda OSB’ye yer tahsisi yapıldı. Müjdeyi veren Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün ısrarla takipleri sonucu OSB’nin yer tahsisin yapıldığını söyledi.

Siyasi irade olarak Ankara’da çok güçlü olduklarını ve bu gücüde Kahramanmaraş için kullanmaya devam ettiklerine vurgu yapan Görgel; “Bilindiği üzere Türkoğlu ilçemiz sınırlarında Gıda OSB Çalışmamız vardı. Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal, İçişleri Komisyon Başkanımız Celalettin Güvenç, Milletvekillerimiz Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, Cihat Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün yakından takip etmesi sonucu sevindirici haber alındı. Ayrıca rahmetli miletvekilimiz İmran Kılıç’ın da büyük emekleri vardı, onu da belirmeden geçmeyelim. Bir alanın OSB’ye çevrilmesi için belirli prosedürler ve çevresel değerlendirme raporları gerekiyor, bu konularda süreci biraz uzatıyor. Ak Parti olarak konuyu yakından takip ettik ve hep birlikte başarıya ulaştık.” Dedi.

Görgel; “Kahramanmaraş’ımız sanayi alanında çok iyi bir noktada. Daha geçen hafta açıkladığımız Islah OSB’lerin ardından Gıda OSB için ise Türkoğlu ilçemizin Çobantepe mevkiinde istediğimiz alanın verilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. İlimiz ürün yetiştiriciliği açısından da Türkiye’de çok iyi noktada. Dondurmamız, Biberimiz, Tarhanamız, Bastık, Sucuk gibi ürünlerimiz aynı bölgede modern sanayi tesislerinde işlenerek pazara sunulacak. Markalarımız daha da büyüyecek, bu işi merdiven altında yapan esnaflarımız sanayici kimliğine bürünecek. Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İlimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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OSB Alanında Bir Müjde Daha
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