Öztunç’tan bakan kurum’a ‘Göksun’ soruları!

CHP’li Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yaşayan hemşerilerinin sorunlarına çözüm arıyor.

Ali Öztunç son olarak, Esenköy’ün asfalt bekleyen çamurlu yolları ve bitmeyen kanalizasyon sorununu, Büyük Kızılcık’ta vatandaşların temel ihtiyaç maddesi olan su kullanımına erişememesini ve yine Büyük Kızılcık gibi su sıkıntısı çeken Bozarmut’a yaşatılan mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Öztunç’un, kamuoyu adına yanıt beklediği sorular şu şekilde oldu:

1- Göksun Esenköy Mahallesinin yolları çamur içerisindedir. Bu mahallenin asfalt sorununu ne zaman çözeceksiniz? Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mıdır?

2- Yine aynı mahallemizin tamamlanmayan kanalizasyon şebekesini ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz?

3- Göksun ilçesi Büyük Kızılcık Mahallesinde su sorunu yaşanmaktadır. Su sorunun giderilmesi için Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir girişimde bulunmamasının nedeni nedir? Su sorununun çözülmesi için bir çalışma yapılacak mıdır?

4- Göksun ilçesi Bozarmut mahallesinde yaşanan su sorunun çözümü için herhangi bir çalışma yapılacak mıdır?