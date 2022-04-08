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Öztunç’tan ulaşım zammı tepkisi! ‘Kahramanmaraşlı çaresiz ve yalnız bırakıldı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş ile Türkoğlu’nun Şekeroba mahallesi arasındaki ulaşım ücretlerine belediyenin fahiş zam getirmesine tepki gösterdi.

Öztunç’tan ulaşım zammı tepkisi! ‘Kahramanmaraşlı çaresiz ve yalnız bırakıldı’

Öztunç’tan ulaşım zammı tepkisi! ‘Kahramanmaraşlı çaresiz ve yalnız bırakıldı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş ile Türkoğlu’nun Şekeroba mahallesi arasındaki ulaşım ücretlerine belediyenin fahiş zam getirmesine tepki gösterdi.

08 Nisan 2022 Cuma 16:03
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CHP’li Ali Öztunç, ‘rekor zam’ olarak tanımladığı otobüs ücretlerindeki artışın bir an önce geri çekilmesi gerektiğini belirterek konuyu Ankara’da Meclis gündemine taşıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Öztunç, şunları kaydetti:

ÖĞRENCİ BİLET ÜCRETİNE YÜZDE 100, TAM BİLET ÜCRETİNE YÜZDE 128 ZAM!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’tan Türkoğlu’nun Şekeroba mahallesine yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüs ücretlerine 06.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 5 TL olan öğrenci bileti ücretini 10 TL’ye, 7 TL olan tam bilet ücretini 16 TL’ye yükseltilmiştir. Yapılan zam oranı öğrenci biletinde %100, tam bilette ise %128 olmuştur.

TOPLU TAŞIMADA EN PAHALI İL

Yapılan bu zam oranıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de toplu taşımanın en pahalı olduğu il olmuştur. Hayat pahalılığı yüzünden zor günler geçiren Kahramanmaraşlıları Büyükşehir Belediyesi çaresiz ve yalnız bırakmıştır. Kahramanmaraş halkını ve öğrencileri mağdur eden bu rekor zammın bir an önce geri çekilmesi veya makul bir seviyeye düşürülmesi yerinde bir karar olacaktır.

Buna istinaden;

1- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı ocak ayı başından bugüne kadar toplu taşıma ücretlerine kaç kez zam yapmıştır?

2- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’nin mega kentlerinden bile daha yüksek ücretle toplu taşıma yapmasının gerekçesi nedir?

3- Toplu taşıma ücretlerine, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranından daha yüksek bir oran olan %100 ve %128 zam hangi kriterlere göre belirlenmiştir?

Son Güncelleme: 08.04.2022 16:19
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Öztunç’tan Ulaşım Zammı Tepkisi! ‘Kahramanmaraşlı çaresiz Ve Yalnız Bırakıldı’
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