Saadet Partisi Dulkadiroğlu ilçe başkanlığında bayrak değişimi!

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan’ın görevlendirme yazısını Murat Kozalak’a İl Başkanı Av.Ahmet Zor verdi. Ve şunları söyledi; Bugüne kadar Dulkadiroğlu İlçe Başkanımız olarak büyük gayretle çalışan Bünyamin Gökçe beye şükranlarımı sunuyorum. Elbette Bünyamin Başkanım bundan sonraki süreçte de şehrimiz ve Milli Görüş için çalışmaya devam edecek. Kendisi artık il yönetimimizde ilçelerden sorumlu bölge başkanımız olarak görev yapacak. Yeni Dulkadiroğlu İlçe Başkanımız Murat Kozalak’a da Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum.

Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Murat Kozalak Kimdir ?

1979 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokulu Kahramanmaraş Cumhuriyet İlköğretim okulunda, ortaokulu Kahramanmaraş Selçuklular orta okulunda, liseyi Kahramanmaraş Endüstri Meslek Lisesinde okudu.

İlk üniversite eğitimine Kütahya Simav Teknik Eğitim Fakültesinde başladı. Burada 1 yıl okuduktan sonra İstanbul Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesine yatay geçiş yaptı. Geri kalan öğrenim süresini burada tamamlayarak Makina Bölümü öğretmenliğinden mezun oldu.

Uzun süre ticaretle uğraştı. Kahramanmaraş Merkez, Pazarcık, Adıyaman Gölbaşında zincir marketler yöneticiliği yaptı.

İkinci üniversite olarak Malatya İnönü Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünü bitirdi.

2015 yılından itibaren mühendislik alanında hizmet vermeye başladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü, bununla paralel olarak 2 yıllık Adalet bölümünü İnşaat Bölümü Teknikerliğini bitirdi.

Halen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü son sınıfta okumaktadır.

Aynı zamanda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans yapmaktadır

A sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı.

Yaklaşık 9 yıldır Kahramanmaraş ve ilçelerinde yetkili firma olarak doğalgaz tesisatı projelendirme ve dönüşüm işlerinde, güneş enerji sistemleri ve kuyu ruhsatlandırma projelerinde Dulkadiroğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerinde kendi şirketiyle hizmet vermektedir

Aynı zamanda Bertiz spor yönetim kurulu üyesi ve

Tüm Taşımacılar Birlik ve Dayanışma Sendikası Yönetim Kurulu üyesiyidir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.