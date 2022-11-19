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Yardımcıoğlu’nun İYİ Parti çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemi oldu!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı (BAAE) Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’nun İYİ Parti’nin 6’lı masada olmaması yönündeki açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti’ye masayı terk etmesi ve milli-yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Yardımcıoğlu’nun İYİ Parti çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemi oldu!

Yardımcıoğlu’nun İYİ Parti çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemi oldu!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı (BAAE) Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’nun İYİ Parti’nin 6’lı masada olmaması yönündeki açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti’ye masayı terk etmesi ve milli-yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

19 Kasım 2022 Cumartesi 17:27

BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’nun, son bir hafta boyunca yerel ve ulusal basında İYİ Parti’nin 6’lı masada bulunmamasına yönelik açıklamaları kamuoyu tarafından büyük destek gördü. Yardımcıoğlu’nun söz konusu açıklamalarını, Yeni Akit Gazetesi dünkü sürmanşetine taşıdı. BAAE Başkanı Yardımcıoğlu’nun açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gündemine İYİ Parti’yi aldı. İYİ Parti’nin 6’lı masada yer almasının toplumun birçok kesiminde rahatsızlık uyandırması üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temenni ederiz bir dönüşüm yaparak gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan’ın çağrısı karşısında; “Dün neyi savunduysak bugün de aynı şeyi savunuyoruz. Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık ve olmayacağız” açıklamasıyla 6’lı masada kalma isteğini bir kez daha vurguladı.

“İYİ PARTİ, O MASADA OLDUĞU SÜRECE FABRİKA AYARLARI BOZULACAK”

Akşener’in açıklamalarını değerlendiren BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Katıldığım birçok programda ve kamuoyuna yaptığım açıklamalarda; İYİ Parti’nin, toplumun beklentilerini ve sağduyusunu yansıtmayan 6’lı masada yer almaması gerektiğini söylemiştim. Aslında bu, kamuoyunun vicdanını rahatsız eden bir konuydu ve biz halkın bu düşüncesine tercüman olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu sesimizi duydu ve İYİ Parti’ye; o masadan kalk, çağrısında bulundu. Ama maalesef Meral Hanım bu çağrıya olumsuz dönüş yaptı” dedi.

“İYİ PARTİ, O MASADA OLDUĞU SÜRECE FABRİKA AYARLARI BOZULACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den daha ılımlı daha sağduyulu bir yaklaşım beklediklerini aktaran Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Evet, yine söylüyorum: İYİ Parti, 6’lı masada yer almamalı. Kendisini yerli ve milli olarak tanımlayan İYİ Parti’nin, içten pazarlıklı ve gizli ortakların kirli planlar yaptığı bir masada yer almaya devam etmesi kendi tabanına ihanettir. İYİ Parti, o masada olduğu sürece fabrika ayarları bozulacak; kendine tanımladığı yerli ve milli kimliğinden hızla uzaklaşacaktır. Bu çağrıyı yaparak aslında biz, İYİ Parti’nin iyiliğini istiyoruz. O yüzden Sayın Akşener’in, çok geç olmadan, ülkenin iyiliğini istemeyenlerle bir an önce arasına mesafe koyması gerekiyor.”

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Yardımcıoğlu’nun İYİ Parti çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gündemi Oldu!
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