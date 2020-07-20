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Yeni bir parti daha kuruldu

CHP’de ihraç edilen bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz başkanlığındaki Yenilik Partisi’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi.

Yeni bir parti daha kuruldu

Yeni bir parti daha kuruldu

CHP’de ihraç edilen bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz başkanlığındaki Yenilik Partisi’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:08

Dilekçeyi teslim eden ekipten kurucu üye Nazım Özer, “Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullanarak şunları aktardı:

* Ülkemizin bir yeniliğe ihtiyacı vardı, bu yeniliğe talibiz. Partimizin içerisinde gençlere ve bayanlara olabildiğince fazla ağırlık vermeye çalışıyoruz.

* Evraklarımızı İçişleri Bakanlığı'na teslim ettikten sonra saat 16.00'da bütün kurucu ekibimiz ve ailelerimiz Aslanlı Yolda buluşup Ata'mızın huzuruna çıkmak gibi bir programımız var.

Partinin isminin “Yenilik Partisi” olduğunu söyleyen Özer, “Genel Başkanımız daha detaylı sorulara cevap verecektir. Yeniliğe ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Partimizin adı da, ‘Yenilik Partisi' oldu. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ardahan Milletvekili Öztürk YılmazPartiYeni
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