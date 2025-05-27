Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), şehirde sosyal girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. SOGEM, bu hedefler doğrultusunda ikinci eğitim programı olan E-Ticaret Eğitimini vatandaşlarla buluşturdu. Dijital dönüşüm çağının dinamiklerine uyum sağlamak ve girişimcilerin küresel pazarlarda rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla kurgulanan eğitim programı, internet üzerinden ürün ve hizmet satışı, dijital pazarlama stratejileri, güvenli ödeme altyapıları ve e-ticaret mevzuatı gibi birçok başlıkta katılımcılara kapsamlı bilgi sunuyor. Ayrıca, pazaryeri yönetimi gibi uygulamalı konular da eğitim içerikleri arasında yer alıyor.

İstihdamın Artırılması ve Şehir Ekonomisine Katkı

Eğitimler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin katkıları ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Programla, yerel girişimcilerin dijitalleşme süreçlerinde ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerle donatılması, böylece istihdamın artırılması ve şehir ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. Özellikle e-ticaret dünyasına ilk adımını atmak isteyen ya da mevcut iş modelini dijital ortama taşımayı amaçlayan girişimciler için önemli bir fırsat sunan eğitimler, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın sosyal girişimcilik alanında bölgesel bir merkez olma vizyonuna da hizmet ediyor.