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Avrupa Şampiyonu Akbudak memleketi Kahramanmaraş’ta!

Milli Güreşçi Burhan Akbudak ve Güreş Federasyon Başkanlığı Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden 9 güreşçiyi rahmetle andılar.

Avrupa Şampiyonu Akbudak memleketi Kahramanmaraş’ta!

Avrupa Şampiyonu Akbudak memleketi Kahramanmaraş’ta!

Milli Güreşçi Burhan Akbudak ve Güreş Federasyon Başkanlığı Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden 9 güreşçiyi rahmetle andılar.

09 Mayıs 2023 Salı 13:56

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 82 kilo finalinde Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u yenerek altın madalya kazanmış, final müsabakasında Ukraynalı Yaroslav Filchakov’u 3-3’lük skorla mağlup ederek ilk kez Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 9 güreşçi şehidin anısına düzenlenen etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 9 şehidin yakınları, protokol ve güreş camiası katıldı.

Özel bir restoranda düzenlenen deprem şehitlerini anma gecesine katılan Avrupa şampiyonası Burhan Akbudak, aldığı şampiyonluğu depremde vefat eden güreşçilere armağan etti.

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Avrupa Şampiyonu Akbudak Memleketi Kahramanmaraş’ta!
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