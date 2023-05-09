Avrupa Şampiyonu Akbudak memleketi Kahramanmaraş’ta!

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 82 kilo finalinde Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u yenerek altın madalya kazanmış, final müsabakasında Ukraynalı Yaroslav Filchakov’u 3-3’lük skorla mağlup ederek ilk kez Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 9 güreşçi şehidin anısına düzenlenen etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 9 şehidin yakınları, protokol ve güreş camiası katıldı.

Özel bir restoranda düzenlenen deprem şehitlerini anma gecesine katılan Avrupa şampiyonası Burhan Akbudak, aldığı şampiyonluğu depremde vefat eden güreşçilere armağan etti.