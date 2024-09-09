Başkan Görgel’den milli sporcular’a tebrik!

Daima spor ve sporcunun yanında olan ve şehirde sporu teşvik etmek için yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2024 Paris Paralimpik Oyunları para yüzme kadınlar S5 50metre kelebek kategorisinde mücadele eden ve 43.70’lik derecesiyle bronz madalya kazanan Kahramanmaraşlı milli yüzücü Sevilay Öztürk ileİspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenenU-20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg kategorisinde bronz madalya kazanan Kahramanmaraşlı milligüreşçi Hakan Büyükçıngıl’ı tebrik etti. Sevilay Öztürk ve Hakan Büyükçıngıl’ı kutlayarak başarılarının daim olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda gösterdiği başarılarla her zaman göğsümüzü kabartan, başarılarıyla daima gurur duyduğumuzhemşehrimiz Sevilay Öztürk ve Hakan Büyükçıngıl kardeşlerimiz bir kez daha uluslararası müsabakalarda kürsü başarısı göstererek bizleri gururlandırdı. Her iki sporcumuzu da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ümit ediyorum ki hem Sevilay hem de Hakan kardeşlerimiz bundan sonraki süreçte de şehrimiz ve ülkemiz adına çok önemli başarılara imza atacak. Rabbim yollarını açık eylesin. Bizler de daima spor ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.