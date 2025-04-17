Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, takımın durumu hakkında yaptığı açıklamada, “Üçüncü ligde misafiriz. Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergiledik. Ancak her şey bitmiş değil. Önümüzde 2 maç var ve play-offlarda sıralama avantajı var. Gruptaki puanlar birbirine yakın. Matematiksel hesaplamalara başladık. Taraftarımız her şeyin en iyisini hak ediyor ve ben de onlardan biriyim. İyi bir yönetimimiz ve kadromuz var. Kayıp etme lüksümüz yok, sabırlı olmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Akarca, zorlu bir mücadele içinde olduklarını vurgularken, “Her puan altın değerinde” dedi. Geçtiğimiz Pazar günü oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Ankara Polatlı 1926 Spor Kulübü’nü yenerek önemli bir engeli aştıklarını belirtti.

“Play-off’u kovalıyoruz” diyen Başkan Akarca, “İki maçımız kaldı. Allah izin verirse, bu maçlardan alacağımız puanlarla play-off’u garantilemek istiyoruz. İnşallah playoff’larda kendimizi göstermek istiyoruz. Tüm taraftarlarımızdan destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Akarca, Kahramanmaraş takımlarının bulunduğu liglerin şehir için yeterli olmadığını, daha üst liglere çıkmak için yönetim kurulu olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti. “Bizim de bir hayalimiz ve hedefimiz var. Bu yolda zorluklarla mücadele ederek ilerliyoruz. Güzel günler için dikenli yollardan geçiyoruz. Önümüzde Erciyes maçı var ve bu, bizim açımızdan çok önemli bir karşılaşma. Bu maçı alıp play-off’larda rahat bir atmosfer geçirmek istiyoruz. Şehrimizi arkamızda görmek istiyoruz. 12 adamın varlığını hissetmek istiyoruz. Bu nedenle şehirden sınırsız otobüs kaldıracağız ve tüm masrafları kulüp olarak karşılayacağız. Bu maçı taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.