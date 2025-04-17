Son dönemlerde artış gösteren bu tür oyuncakların, çocuklarda bıçak kullanımını özendirebileceği ve tehlikeli davranışlara yol açabileceği uyarıları yapılıyor.

Okulların çevresindeki bakkallarda satılan ve görünüşüyle gerçek bir bıçağa benzeyen bu oyuncaklar, kelebek bıçakları gibi hareket ettirildiğinde açılıp kapanabiliyor. Genellikle plastik veya hafif metal malzemelerden yapılan bu oyuncaklar, çocuklar tarafından dikkat çekici ve eğlenceli bulunması sebebiyle güvenlik riski oluşturuyor.

Veliler, çocukların bu tür oyuncaklarla oynamasının şiddet eğilimlerini artırabileceğinden endişe duymakta. Bir veli, “Bu tür oyuncakların, çocuklara bıçak kullanmanın eğlenceli ve masum bir şey olduğunu öğretmesi çok tehlikeli,” diyerek, oyuncakların okul çevrelerinden derhal kaldırılmasını talep etti.

Uzmanlar ise, bu tür oyuncakların satışının yasaklanması gerektiğine dikkat çekiyor ve çocukların güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı toplumun bilinçlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Okul çevrelerinde bu tür oyuncakların bulunmasının önlenmesi çağrısında bulunan veliler, yerel yetkililere bu konuda acil önlemler almasını istiyor.