Dulkadiroğlu Bertiz güreşleri yapıldı!

Hem bölge güreşçileri, hem de kulüp güreşçilerinin kıyasıya mücadelesine sahne olan güreş müsabakaları, depremde hayatını kaybeden güreşçiler anısına düzenlendi.

Dulkadiroğlu İlçesi Bertiz bölgesinde geleneksel olarak düzenlenen Bertiz Boyalı Güreş Turnuvası’nın bu yıl 27’ncisi gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen müsabakalara çok sayıda sporcu katıldı.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bölgenin zenginliklerine dikkat çekti.

Güreş turnuvasının bölge için büyük bir zenginlik olduğunu hatırlatan Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Bu yıl 27.’sini düzenlediğimiz Bertiz Boyalı Güreş Turnuvasına hoş geldiniz. Her yıl olduğu gibi bu yılda Bertiz Bölgemiz, güreşçilere ve güreş severlere kucak açtı. Yaşamış olduğumuz asrın felaketi dolayısıyla bir yanımız hüzünlü ve buruk. Bu sebeple, bu yılki güreşleri asrın felaketinde kaybettiğimiz güreşçilerimize adadık. Bugün sizlerle beraber onları bir kez daha andık. Dualarla ve hatimlerle onları en güzel şekilde yâd ettik.Her zorlukta birleşiyor, her afette bütünleşiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi muhafaza ederek, her şartta ve koşulda bir olmayı sürdüreceğiz. Bertiz Boyalı, Dulkadiroğlu’nun güreşçi yatağı bölgelerindendir. Şu er meydanında yapılan mücadelelerin ünü tüm Türkiye’ye duyulmaktadır.Buradan hareketle, bölgemizin güreş alanında gelişmesi, daha iyi noktalara gelmesi adına içerisinde bulunduğumuz bu güzel tesisi inşa ettik. Bölgemizin gelişmesi, kalkınması ve daha iyi noktalara gelmesi adına birçok proje yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bertiz bölgemizi birçok bakımdan ihya ettik. Yollar, sosyal tesisler, sosyal ve kültürel aktivitelerle şehir merkezindeki tüm imkanları buralara taşıdık. Bundan sonraki süreçte de bölgemizin daha da iyi olması için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu güzel etkinliğe katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”

Başkan Okay’ın ardından konuşan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu As Başkanı Şahin Hopur’da katılımcılara teşekkür etti.

Programa; TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Önceki dönem TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Çakar, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, MHP İl Başkanı Vahit Demiröz, MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Muhammet Paçacı, MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı, Kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve çok sayıda güreş sever katıldı.