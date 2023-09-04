Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Final setinde Sırpları 15-12 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonu oldu ve 500 bin euroluk ödül kazandı.

FİNALE GİDEN YOL

Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti. Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.

GERİDEN GELDİK

Karşılaşmada ilk seti Filenin Sultanları 27-25 kaybetti. İkinci sette ise 21-25 üstünlüğümüz vardı. Üçüncü sette Sırbistan geriden gelerek seti 25-22 aldı. 4. sette Milliler geri döndü ve seti 22-25 kazandı. Son sette Filenin Sultanları 13-15 kazanmayı bildi ve şampiyon oldu.

TÜRKİYE, AVRUPA ŞAMPİYONU

Final setine iyi başlayan milli takım, setin başlarında iki sayılık (3-5) avantaj yakalayarak Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. Moladan iki sayılık seriyle dönen Sırbistan, 5-5'te eşitliği yakaladı. Oyunda karşılıklı sayılar alınırken, setin son bölümüne 10-10 eşitlikle girildi. İki sayılık seri yakalayan milli takım, 12-10 öne geçti. Setin sonlarında az hata yapan milli takım, final setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

500 BİN EURO ÖDÜL KAZANDIK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı. Filenin Sultanları bu başarısıyla 500 bin euroluk ödülün sahibi oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Filenin Sultanları'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.