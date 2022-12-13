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Fransa Unvanını Korumak, Fas Tarihe Geçmek İçin Sahaya Çıkıyor

2022 Dünya Kupası'nda yarın Fransa ile Fas arasında Al Bayt Stadı'nda oynanacak yarı final mücadelesi, saat 22.00'de başlayacak.

Fransa Unvanını Korumak, Fas Tarihe Geçmek İçin Sahaya Çıkıyor

Fransa Unvanını Korumak, Fas Tarihe Geçmek İçin Sahaya Çıkıyor

2022 Dünya Kupası'nda yarın Fransa ile Fas arasında Al Bayt Stadı'nda oynanacak yarı final mücadelesi, saat 22.00'de başlayacak.

13 Aralık 2022 Salı 12:47

İki ülke turnuva tarihinde ilk kez karşılaşacak. Bu turu geçen takım, Arjantin-Hırvatistan maçının galibiyle pazar günü final maçına çıkacak.

D Grubu’nda yer alan Fransa, ilk maçında Avustralya’yı 4-1, ikinci maçında da Danimarka’yı 2-1 yenerek son 16 turunu garantilerken, son maçında Tunus’a 1-0 mağlup oldu.

Son 16 turunda Polonya’yı 3-1’lik skorla geçen “Horozlar”, çeyrek finalde ise İngiltere’yi 2-1 yenerek yarı final biletini aldı.

Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası’na damga vurdu. Belçika’yı 2-0, Kanada’yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan “Atlas Aslanları”, son 16 turunda İspanya’yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Portekiz’i 1-0’lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

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Fransa Unvanını KorumakFas Tarihe Geçmek İçin Sahaya Çıkıyor
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