Fransa Unvanını Korumak, Fas Tarihe Geçmek İçin Sahaya Çıkıyor

İki ülke turnuva tarihinde ilk kez karşılaşacak. Bu turu geçen takım, Arjantin-Hırvatistan maçının galibiyle pazar günü final maçına çıkacak.
D Grubu’nda yer alan Fransa, ilk maçında Avustralya’yı 4-1, ikinci maçında da Danimarka’yı 2-1 yenerek son 16 turunu garantilerken, son maçında Tunus’a 1-0 mağlup oldu.
Son 16 turunda Polonya’yı 3-1’lik skorla geçen “Horozlar”, çeyrek finalde ise İngiltere’yi 2-1 yenerek yarı final biletini aldı.
Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası’na damga vurdu. Belçika’yı 2-0, Kanada’yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan “Atlas Aslanları”, son 16 turunda İspanya’yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.
Çeyrek finalde Portekiz’i 1-0’lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.