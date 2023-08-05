Galatasaray’dan başkan Mahçiçek’e teşekkür ziyareti!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve beraberindeki heyetle, depremin merkez üssündeinşa ettikleri 600 konteyner kapasiteli geçici afet yerleşkesi ile 250 kalıcı konut çalışmalarını yerinde incelemek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a geldi.

İlk olarak şehir merkezini gezen ve çarşıda vatandaşlarla bir araya gelen Özbek öncülüğünde Galatasaray Spor Kulübü heyeti, ardından Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i makamında ziyaret etti.

Özbek ve beraberindeki heyeti kapıda karşılayan Başkan Mahçiçek, misafirleriyle toplantı odasına geçerek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yapımı süren Galatasaray NEF Konteyner Kenti’ne desteklerinden ötürü Başkan Mahçiçek’e teşekkür eden Özbek, kalıcı konut ve sportif anlamda da kente desteklerinin devam edeceği müjdesini verdi.

Başkan Mahçiçek de, deprem bölgesinde yaraların sarılması adına özverili bir şekilde yardım faaliyetlerinde bulunan başta Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek olmak üzere Galatasaray Spor Kulübü ve taraftarlarına teşekkür etti.

“Zor günümüzde yanımızda oldunuz, Galatasaray camiasına minnettarız”

Burada açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ‘Asrın Felaketi’nde Türkiye’nin birlik ve beraberlik örneği sergilediğini belirterek, Galatasaray’ın da bu örneklikte büyük bir pay sahibi olduğunu söyledi.

Desteklerinden dolayı teşekkürlerini dile getiren Başkan Mahçiçek, “Galatasaray Kulübü olarak şehrimize çok güzel konteynerler yaptınız, gönülden teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın bu sıkıntılı günlerinde yanlarında oluyorsunuz, minnettarız. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak yaptığınız konteyner kentin asfalt gibi alt yapı çalışmalarına destek veriyoruz. 3-4 gün içerisinde 7 milyon TL gibi bir ödenekle konteyner kent alanında hem oturma alanları hem de yolların asfaltlarını yaptık. Böyle sıkıntılı günlerde nasıl bir araya geldiğimize, yardımlaşabileceğimize ilişkin çok güzel bir örneklik sergilediniz. Elinize ve emeğinize sağlık, şehrimize hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray Kulübümüzü EXPO 2023’e davet ediyorum”

Sözlerinin devamında Kahramanmaraş’ın büyük bir zenginliğe sahip olduğunu belirterek, ev sahipliğini yapacakları Uluslararası EXPO 2023 hakkında bilgiler veren Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ımız güzel bir memleket. İstiklalin ve edebiyatın başkenti, ekonomik anlamda da güçlü bir üretim şehri. Fakat maalesef bizim şehrimizin tanıtım sorunu vardı, Akdeniz’de olduğumuzu bile Türkiye’nin yüzde 90’ı bilmez. Bu sorunu çekmek için öyle bir proje üretmeliydik ki hem ulusal hem de uluslararası boyutu olmalıydı. 2018’de Uluslararası EXPO’ya başvurduk, 2023 yılında ev sahibi olmak için. Çok çalıştık, lobi çalışmaları yaptık ve karşı oy olmaksızın 62 ülkenin oy birliğiyle düzenleme görevini aldık. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümü olan 23 Nisan’da açacaktık ama bir deprem felaketiyle karşılaştık. Kahramanmaraş bir deprem felaketi yaşadı ama bu sıkıntılı süreci aşması için bir hareketliliğe ve insanlarımızın rehabilite olmasına ihtiyaç vardı. Çok geciktirmeden Ağustos ayında açalım istedik. Cumhurbaşkanımız da EXPO dönemindeki etkinlikleri kendi himayelerine aldı. Büyük bir ihtimalle 26 Ağustos’ta açacağız, 30’a yakın ülke katılacak. Sadece EXPO döneminde değil, sürekli kullanılacak bir alan oluşturduk. Galatasaray Kulübümüzü ve sizleri de inşallah açılışımıza şimdiden davet ediyorum” dedi.

Galatasaray’dan 600 konteyner ve 250 kalıcı konut desteği

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek de Kahramanmaraş’ın Türkiye için önemli bir kent olduğunu dile getirerek, depremin ardından yaptıkları çalışmaları anlattı. Özbek, “Kahramanmaraş’ı anlattınız, gerçekten Türkiye için çok önemli bir merkez Kahramanmaraş. Dolayısıyla bizim buradaki faaliyetlerimizdeki ana unsur, Kahramanmaraş’ımızın bu seviyeyi koruması hatta daha da yukarılara çıkarması. Depremin bölgeye en büyük etkisi insan göçünün olması, bu göçün de engellenmesi lazım. Sadece konteyner kent yapmış olmak yeterli değil. Konteyner kentleri geçici olarak görüyoruz, Galatasaray Spor Kulübü’nün kalıcı konut için Sayın Bakanımıza verdiği bir taahhüt var. Yaklaşık 250 adet kalıcı konutu yapmak için söz vermiştim. 100 konutun yapımına yakında başlayacağız. Bakanımız Mehmet Özhaseki ile yaptığımız konuşmada da proje alanının tespit edilmesi ve ihalelerin yapılması konusunda irade konulmasını, Galatasaray’ın da ödeme yapacağını kendilerine söyledik” şeklinde konuştu.

“Galatasaray, iyilik ve hayırda da şampiyon”

Sözlerinin devamında kulüplerin sadece sportif anlamda değil de iyilik ve hayırda da yarışması gerektiğine vurgu yapan Özbek, bu alanda da Galatasaray’ın şampiyon olduğunu belirterek, diğer kulüpleri hayırda yarışmaya çağırdı.

Özbek, şu ifadeleri kullandı, “Galatasaray Spor Kulübü olarak depremin ertesi günü sabahında buradaydık. İnsani yardımlarla buraya geldik fakat bunları yeterli görmüyoruz. Bölgenin yaralarının sarılmasını da sadece devletimizin üzerine bırakılmasını doğru bulmuyoruz. Cumhurbaşkanımız elinden gelen iradeyi ortaya koydu, her şeyi yapıyor fakat bizim de onlarında olup, güç vermemizin gerektiğine inanan bir kulübüz. Yaklaşık 600 konteyner kenti sizlere teslim etmek üzere buradayız. Çalışmaları inceledik, sağ olun sizler bu konuda bizleri çok desteklediniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimizi ziyaretimde de söyledik, bu konuda sizden destek bekliyorum değerli başkanım. Spor kulüpleri, büyük camialara ulaşabiliyor dolayısıyla bundan istifade etmek gerekir. Depremin üzerinden 6 ay geçti, ilk günkü desteğin azaldığını görüyorum. İlk günkü hassasiyeti, yardım isteğini korumalıyız. Devletimize yardımcı olmalı, yaraları daha hızlı sarmalıyız. Galatasaray Spor Kulübü, imkânları çerçevesinde bölgede faaliyetlerine devam ediyor, kalıcı konut çalışmalarına da başlamıştır. Tüm camiamız bu konuda çok destek veriyor. Diğer kulüp başkanlarımızın ve kulüplerimizi de böyle bir yarışın içine sokmanız lazım. Ben 600 yaptıysam, diğer kulüpler de gelsin 700-800 konteyner yapsın, 250 kalıcı konut yapıyorsam onlar 300 yapsın, sonra ben aşka geleyim 500 yapayım. Bizim yeşil sahalardaki yarışın, iyilik ve hayırda yarışa dönüşmesi sizin sayenizde olur. Lütfen siz de benim söylemlerimizi öne çıkararak diğer kulüplerimizi harekete geçirin. Bunun bölgeye çok büyük faydası olacaktır. Sporun birleştirici gücünü çok daha güzel şekilde kullanalım. Galatasaray ligde olduğu gibi bu konuda da şampiyondur, diğer takımlarımızı yarışa bekliyoruz.”

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.