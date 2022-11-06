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İstiklal Spor, Tunceli Deplasmanından Galibiyetle Döndü

Sezonun 6’ncı haftasında Tunceli deplasmanında Dersimspor ile karşı karşıya gelen Kahramanmaraş İstiklal Spor, sahadan 2 - 0’lık galibiyetle ayrıldı. Galibiyet serisini 6’ya çıkaran İstiklal Spor, 18 puanla zirvedeki yerini korudu.

İstiklal Spor, Tunceli Deplasmanından Galibiyetle Döndü

İstiklal Spor, Tunceli Deplasmanından Galibiyetle Döndü

Sezonun 6’ncı haftasında Tunceli deplasmanında Dersimspor ile karşı karşıya gelen Kahramanmaraş İstiklal Spor, sahadan 2 - 0’lık galibiyetle ayrıldı. Galibiyet serisini 6’ya çıkaran İstiklal Spor, 18 puanla zirvedeki yerini korudu.

06 Kasım 2022 Pazar 16:13

Bölgesel Amatör Lig 2’nci grubun iddialı takımlarından Kahramanmaraş İstiklal Spor, sezonun 6’ncı hafta mücadelesinde Tunceli deplasmanında Dersimspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakikası kıran kırana geçen müsabakada kırmızı beyazlılar sahadan 2 – 0’lık galibiyetle ayrıldı. Tunceli Atatürk Stadyumu’nda oynanan müsabakada İstiklal Spor’un gollerini 58’inci dakikada Tugay Tiryaki ve uzatma dakikalarında Yasin Berkay Yalçın kaydetti. Teknik Direktör Ercan Kul yönetiminde Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, 6’ncı maçında 6’ncı galibiyetini alarak Bölgesel Amatör Lig 2’nci gruptaki liderliğini sürdürdü.

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İstiklal SporTunceli Deplasmanından Galibiyetle Döndü
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