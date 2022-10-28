Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Kızılay Haftası mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Kızılay Haftası mesajı
Sağlık Müdürü Öksüz’den Rektör Yasım’a Ziyaret
Sağlık Müdürü Öksüz’den Rektör Yasım’a...
Başkan Okay’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 29 Ekim Cumhuriyet...
Sanko Rektörü Dağlı: “Cumhuriyetimiz, en büyük emanetimiz ve mirasımızdır”
Sanko Rektörü Dağlı: “Cumhuriyetimiz, en...

İstiklal Spor’dan Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, teknik heyeti ve sporcularıyla antrenman öncesi Türk Bayrağı etrafında bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

İstiklal Spor’dan Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

İstiklal Spor’dan Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, teknik heyeti ve sporcularıyla antrenman öncesi Türk Bayrağı etrafında bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

28 Ekim 2022 Cuma 16:32

Bölgesel Amatör Lig 2’nci grupta mücadele eden ve şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda yoluna kayıpsız devam eden Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, teknik heyeti ve sporcularıyla antrenman öncesi Türk Bayrağı etrafında bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
İstiklal Spor’dan Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş İstikalspor 3-0 Hükmen Galip
Kahramanmaraş İstikalspor 3-0 Hükmen Galip
Yardımcıoğlu sigorta Kahramanmaraşspor yine kaybetti!
Yardımcıoğlu sigorta Kahramanmaraşspor yine kaybetti!
Elbistanspor evinde mağlup oldu!
Elbistanspor evinde mağlup oldu!
Kahramanmaraş İstiklalspor 3 Puanı Tek Golle Aldı
Kahramanmaraş İstiklalspor 3 Puanı Tek Golle Aldı
Yardımcıoğlu Kahramanmaraşspor Uzatma Dakikalarında Yenildi
Yardımcıoğlu Kahramanmaraşspor Uzatma Dakikalarında Yenildi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber