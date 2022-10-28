İstiklal Spor’dan Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Bölgesel Amatör Lig 2’nci grupta mücadele eden ve şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda yoluna kayıpsız devam eden Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, teknik heyeti ve sporcularıyla antrenman öncesi Türk Bayrağı etrafında bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.