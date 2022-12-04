İstiklalspor 10’da 10 Yaptı!

Bölgesel Amatör Lig 2’nci grupta mücadele eden ve namağlup liderliğini sürdüren Kahramanmaraş İstiklalspor, sezonun 10’uncu haftasında ligin iddialı takımlarından Şanlıurfa temsilcisi Siverek Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Siverek Firkan Tüysüz Stadyumu’nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan Siverek Belediyespor, maçın 22’nci dakikasında penaltı kazandı ancak İstiklalspor’un deneyimli file bekçisi Rasim Mutlu, rakibine gol izni vermedi. İlk yarının son dakikalarında baskısını iyice artıran İstiklalspor, 44’üncü dakikada Hakan Doğan’ın kaydettiği golle müsabakada öne geçti. İlk yarısı 1 – 0’lık İstiklalspor galibiyetiyle noktalanan maçın ikinci golü ise yine İstiklalspor’dan geldi. 52’nci dakikada İstiklalspor’un golcü ismi Tugay Tiryaki fileleri havalandırarak farkı 2’ye çıkardı ve müsabakanın skorunu tayin etti. Deplasmanda zorlu rakibini 2 – 0’lık skorla geçmesini bilen Kahramanmaraş İstiklalspor, galibiyet serisini 10’a çıkararak 30 puanla grupta liderliğini sürdürdü.