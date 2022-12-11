İstiklalspor doludizgin yürüyor!

Bölgesel Amatör Lig 2’nci grupta mücadele eden ve namağlup liderliğini sürdüren Kahramanmaraş İstiklalspor, sezonun 10’uncu haftasında ligin iddialı takımlarından Arapgirspor’u evinde ağırladı.

Merkez Spor Kompleksinde oynanan müsabakada Kahramanmaraş İstiklalspor sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak puanını 33’e çıkardı ve grupta liderliğini sürdürdü.

Mersin Bölgesinden Fırat Kaçmaz'ın yönetiği Müsabakada Adana Bölgesinden Serhat Akgül ile Mersin Bölgesinden Saffet Yorgancı yardımcı hakem olarak görev yaparken, Gaziantep Bölgesinden Oğuzcan Yılmazise dördüncü hakem olduğu maçta tek gol çıktı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan müsabakanın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Taraftar desteğini de arkasına alarak 90 dakika boyunca rakibine üstünlük sağlayan Kahramanmaraş İstiklalspor, uzatma dakikalarında takımın golcü ismi Tugay Tiryaki’nin kaydettiği mükemmel golle müsabakadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı. Galibiyet serisini 11’e çıkaran kırmızı beyazlılar, 33 puanla zirvedeki yerini korudu. Futbolcular ve teknik heyet, galibiyet sevincini tribünü dolduran taraftarlarıyla birlikte yaşadı.