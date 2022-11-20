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İstiklalspor yoluna dolu dizgin devam ediyor!

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Kahramanmaraş İstiklalspor, zorlu deplasmanda liderlik tahtını korumak için sahaya çıktığı maçı 0-2 kazanmasını bildi.

İstiklalspor yoluna dolu dizgin devam ediyor!

İstiklalspor yoluna dolu dizgin devam ediyor!

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Kahramanmaraş İstiklalspor, zorlu deplasmanda liderlik tahtını korumak için sahaya çıktığı maçı 0-2 kazanmasını bildi.

20 Kasım 2022 Pazar 16:58

Bölgesel Amatör Lig de şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz Kahramanmaraş İstiklalspor, galibiyet serisini sürdürüyor. Ligde sekiz maçın sekizinden de üç puan alarak liderliğini devam ettiren Kahramanmaraş İstiklalspor, adım adım şampiyonluğa koşuyor. Pazar günü oynanan zorlu maçta rakibi Kahta 02 Spor Kulübünü 0-2 gibi net bir skorla mağlup eden kırmızı beyazlılar zirvede ki yerini korudu. Niğde Bölgesinden Kemal Savaş'ın yönettiği Müsabakada Adana Bölgesinden Serhat Akgül ile Osmaniye Bölgesinden Ahmet Mert İlkbahar yardımcı hakem olarak görev yaparken, Niğde Bölgesinden Turhan Beyk ise dördüncü hakem olarak görev yaptı. Maçta Kahramanmaraş Temsilcisi İstiklalspor 2 gol bularak maçta 3 puanı hanesine yazdırıp Liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.

Müsabakadan Önemli Dakikalar;

3 puan hedefiyle sahaya çıkan iki takımın kıyasıya mücadelesi Kahramanmaraş İstiklalspor’un 2 - 0’lık galibiyetiyle noktaladı. Kahta İlçe Stadı’nda oynanan maça hızlı başlayan kırmızı beyazlar, 10’uncu dakikada Salih Kazan’ın ayağından bulduğu golle müsabakada 1 – 0’lık üstünlüğü yakaladı. Kahramanmaraş İstiklalspor’un ikinci golünü ise 35’inci dakikada Yasin Berkay Yalçın kaydetti. İlk yarısı 2 – 0’lık Kahramanmaraş İstiklalspor’un üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın ikinci 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Teknik Direktör Ercan Kul yönetiminde Kahramanmaraş İstiklalspor, Bölgesel Amatör Lig 2’nci grupta çıktığı 8 maçın tamamını kazanarak 24 puanla zirvedeki yerini korudu.

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İstiklalspor Yoluna Dolu Dizgin Devam Ediyor!
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