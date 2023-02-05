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Kahramanmaraş derbisinde kazanan İstiklalspor oldu!

Kahramanmaraş İstiklalspor, sezonun 15’inci haftasında evinde ağırladığı Elbistanspor’u Tugay Tiryaki, Barış Civelek ve Vedat Erçin’in kaydettiği gollerle 4-1 mağlup etti. Puanını 43’e çıkaran kırmızı beyazlılar grupta namağlup liderliğini sürdürdü.

Kahramanmaraş derbisinde kazanan İstiklalspor oldu!

Kahramanmaraş derbisinde kazanan İstiklalspor oldu!

Kahramanmaraş İstiklalspor, sezonun 15’inci haftasında evinde ağırladığı Elbistanspor’u Tugay Tiryaki, Barış Civelek ve Vedat Erçin’in kaydettiği gollerle 4-1 mağlup etti. Puanını 43’e çıkaran kırmızı beyazlılar grupta namağlup liderliğini sürdürdü.

05 Şubat 2023 Pazar 17:09

Bölgesel Amatör Lig 2’nci grupta namağlup liderliğini sürdüren Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin 15’inci haftasında Elbistanspor’u evinde ağırladı. Merkez 1 Futbol Sahası’nda oynanan müsabakaya olumsuz hava koşullarına rağmen taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kahramanmaraş İstiklalspor ve Elbistanspor oyuncuları sahaya “Kahramanmaraş’ın Kurtuluşunun 103. Yıl Dönümü Kutlu Olsun” yazılı pankartla çıktı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan maça Kahramanmaraş İstiklalspor hızlı başladı. Kırmızı beyazlılar, müsabakanın 9’uncu dakikasında takımın golcü ismi Tugay Tiryaki’nin ayağından bulduğu golle rakibi karşısında 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. Elbistanspor ise 23’üncü dakikada Efe Çopur’un kaydettiği golle maçta beraberliği sağladı. 1-1’lik skorun ardından baskısını iyice artıran Kahramanmaraş İstiklalspor; 37’nci dakikada Barış Civelek, 67’de Vedat Erçin ve 74’te Tugay Tiryaki’nin kaydettiği gollerle müsabakadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncuları ve teknik heyeti galibiyet sevincini maç boyunca desteğini hiç eksik etmeyen taraftarlarıyla birlikte yaşadı. Kırmızı beyazlılar, teknik direktör Ercan Kul yönetiminde bu sezon çıktığı 15’inci maçında 14’üncü galibiyetini aldı. Puanını 43’e çıkaran Kahramanmaraş İstiklalspor, grupta namağlup liderliğini sürdürdü.

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