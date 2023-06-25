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Kahramanmaraş Ekiplerinin Rakipleri Belli Oldu

TFF 3. Ligde mücadele edecek olan Kahramanmaraşspor A.Ş ve Kahramanmaraş İstiklal Spor’un rakipleri belli oldu.

Kahramanmaraş Ekiplerinin Rakipleri Belli Oldu

Kahramanmaraş Ekiplerinin Rakipleri Belli Oldu

TFF 3. Ligde mücadele edecek olan Kahramanmaraşspor A.Ş ve Kahramanmaraş İstiklal Spor’un rakipleri belli oldu.

25 Haziran 2023 Pazar 11:04

2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grupları Kura Çekimi, Ankara JW Marriot Oteli'nde düzenlenen TFF Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapıldı. TFF Yönetim Kurulu üyesi Volkan Can'ın katıldığı kura çekimi, Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimine kulüp başkan ve temsilcileri katıldı.

2023-2024 sezonunda 62 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig’de, 1 ve 2. Grup 15’er, 3 ve 4. Grup ise 16 takımla oynanacak. Temsilcilerimiz Kahramanmaraşspor 4. Grupta, Kahramanmaraş İstiklalspor ise 3. Grupta mücadele edecek. TFF 3. Lig'de ise sezon, 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 27 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

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Kahramanmaraş Ekiplerinin Rakipleri Belli Oldu
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