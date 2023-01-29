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Kahramanmaraş istiklalspor fark attı!

Sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Elazığ temsilcisi Aksaray Gençlikspor ile karşılaşan Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda güçlü rakibini 7-1’lik net bir skorla mağlup etti.

Kahramanmaraş istiklalspor fark attı!

Kahramanmaraş istiklalspor fark attı!

Sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Elazığ temsilcisi Aksaray Gençlikspor ile karşılaşan Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda güçlü rakibini 7-1’lik net bir skorla mağlup etti.

29 Ocak 2023 Pazar 19:40

Puanını 40’a çıkaran kırmızı beyazlılar grupta namağlup liderliğini sürdürdü.

Bölgesel Amatör Lig 2’nci grupta sezonun ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Kahramanmaraş İstiklalspor, ikinci yarının ilk haftasında Elazığ temsilcisi Aksaray Gençlikspor ile karşılaştı. Elazığ Gençlik Merkezi Sahası’nda oynanan müsabakaya Kahramanmaraş İstiklalspor hızlı başladı.

Kırmızı beyazlılar, yeni transferi Vedat Erçin’in 13’üncü dakikada kaydettiği golle müsabakada 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. Golden sonra taraftar desteğini de arkasına alarak baskısını iyice artıran İstiklalspor; 30’uncu dakikada Vedat Erçin, 37’de Salih Kazan ve 44’te Tugay Tiryaki’nin ayağından bulduğu gollerle ilk yarıyı 4-1’lik skorla üstün tamamladı. Soğuk havaya rağmen temposunu hiç düşürmeyen Kahramanmaraş İstiklalspor, 58’inci dakikada takımın başarılı forveti Vedat Erçin’in kaydettiği golle rakibi karşısında 5-1’lik skoru yakaladı. Müsabakanın devamında Saruhan Bolat ve Hakan Doğan’ın kaydettiği gollerle rakibini 7-1’lik net bir skorla mağlup eden Kahramanmaraş İstiklalspor, puanını 40’a çıkararak grupta namağlup liderliğini sürdürdü.

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Kahramanmaraş Istiklalspor Fark Attı!
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