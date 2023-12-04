Kahramanmaraş off-road yarışları nefes kesti!

Türkiye Off-road Şampiyonası’nın final yarışı Kahramanmaraş'ta şampiyonanın 6'ncı son ayağını tamamladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 25 yarış aracının ve 50 pilotun katıldığı yarışta, yine araçlardan bazıları takla atarken bir kısmı da lastik patlatarak ve aks keserek, yarış dışı kaldılar. Kimi araçlar parkurları tek seferde aşarken kimi araçlar ise engellerde takılı kaldı. Seyirciler dahi, o nefes kesen anları telefonlarıyla kaydettiler.

Dev 4x4 arazi araçları, trafiğe kapalı parkurlarda oluşturulan birbirinden zorlu engelleri hatasız ve kısa sürede aşmaya çalıştı. Çok sayıda kişinin heyecanla izlediği off-road yarışları adeta nefes kesti. Arazi araçlarının zorlu arazide parkurları aşmaya çalıştığı yarışlar heyecanlı ve renkli anlara sahne oldu.

Off-Road Türkiye yarışlarının şampiyonu

Ankara'dan Bekir Baskal, Hande Erdoğan ikilisi oldu.